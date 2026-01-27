“Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”: demoledor artículo de la reconocida revista ‘British Medical Journal’

La reconocida revista médica British Medical Journal publicó un artículo reseñando ‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia’, responsabilizando de la crisis al Gobierno Petro, firmado por Luke Taylor.

La tesis central es que “las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política”, y se hace un recuento de todos los episodios que han marcado la realidad de los centros médicos del país.

“Todo empezó con retrasos. Los pacientes hacían cola durante horas fuera de las farmacias desde el amanecer y las cirugías rutinarias se posponían con frecuencia. Luego vino la escasez. Los estantes de medicamentos básicos se vaciaron, la insulina y los medicamentos contra el cáncer se agotaron, y los pacientes en estado crítico fueron rechazados en los hospitales”, se lee en un fragmento del artículo.

“Ahora hay cierres. Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas. Los servicios de urgencias están desbordados y se están cancelando los programas de formación para médicos especialistas”, agregó el autor sobre la realidad del sistema de salud en Colombia.

Citando a Andrés Vecino, quien analiza la economía de los sistemas de salud latinoamericanos en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, en Estados Unidos, el escritor manifestó que “la tragedia es que todo esto era completamente evitable”: “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo. Hay muchísimas lecciones que aprender”, le dijo Vecino.

Luke Taylor narró que, en las últimas dos décadas, el sistema de salud de Colombia fue admirado y un ejemplo a seguir para la región: “Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial elogiaron al país por la amplia cobertura y la calidad de su atención médica, financiada mediante una combinación de subsidios estatales y competencia en el mercado”, se reseñó en el texto. Frente a esto, agregó el investigador, “nada de eso disuadió al presidente Gustavo Petro de buscar una reforma radical”.

En el desarrollo del artículo, el autor cuenta que Petro se fijó el objetivo de transformar el sistema: “A medida que las EPS acumulaban deuda en 2022, Petro criticó el sistema, afirmando que estaba dirigido por ejecutivos más interesados ​​en desviar dinero para enriquecerse que en servir a los pobres. Para eliminar las empresas privadas, Petro propuso un proyecto de reforma en 2023 para eliminar las EPS del sistema de salud, otorgando al Estado el control directo“.

Sin embargo, cuando el proyecto legislativo “se estancó”, el jefe de Estado “utilizó sus poderes presidenciales para emitir decretos ejecutivos que interrumpían los pagos a las EPS, ordenando finalmente al Gobierno que se hiciera cargo de algunas de ellas. Hoy en día, alrededor del 60 % de los fondos de salud son administrados por el Estado”.

El resultado sería contrario al esperado: “Petro afirmó que la deuda de las EPS era insostenible, pero en lugar de solucionarla, la impulsó. Con el tiempo, los pagos adeudados por las EPS a proveedores de atención médica, como hospitales, se volvieron tan elevados que comenzaron a rechazar pacientes por temor a no recibir nunca el pago. Las farmacias también acumularon enormes facturas impagas de las EPS, lo que provocó la escasez de medicamentos”, según Taylor.