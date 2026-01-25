Política

Gustavo Petro arremete contra el sistema de salud y pide a la Fiscalía priorizar investigación por “posibles crímenes contra el pueblo”

El mandatario colombiano aseguró que el sistema basado en intermediarios es “riesgoso” para la vida.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 2:26 p. m.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Gustavo Petro, presidente de la República, solicitó a Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, priorizar una investigación contra el sistema de salud en Colombia.

Basado en la Constitución de 1991, el presidente pide que se investigue penalmente por posibles “crímenes” en contra del pueblo colombiano.

“Si es que la Constitución de 1991, que ordena el derecho a la salud de todos y todas las colombianas, prevalece en una democracia bajo bombardeo diario, le solicito a la fiscal general de la Nación priorizar toda la investigación penal sobre posibles crímenes cometidos contra el pueblo de Colombia", manifestó el presidente en X.

De acuerdo con el mandatario colombiano, el sistema de salud, en específico las EPS, desatendieron “sus obligaciones contractuales con el Estado, que ha girado todos los recursos”.

Petro argumentó que se han girado recursos “como nunca antes para que exista más salud y vida en el pueblo de Colombia”.

Y lanzó un dardo contra el sistema de salud, asegurando que actualmente es “altamente riesgoso” para los seres humanos.

“El sistema sanitario basado en intermediarios financieros y el monopolio de la importación de medicamentos es altamente riesgoso para la vida de los seres humanos en Colombia", concluyó el presidente en X.

En desarrollo...

