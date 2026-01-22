El presidente Gustavo Petro se refirió a un informe de la Contraloría General sobre las operaciones de deuda realizadas en diciembre de 2025 y enero de 2026 en el que, según el ente de control, se confirmaría que se cumplió la ley y el marco fiscal de mediano plazo.

“Llenaron estas redes diciendo que habíamos endeudado irresponsablemente el país. Encuentran que la misma Contraloría dice lo que ya dijimos. El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda; solo lo hicimos para pagar la deuda vieja, cumplimos las normas. ¿Dónde quedan los gritos de Uribe y otras personas de la oposición hablando del caos? ¿Tanta tinta y tiempo derramado por una prensa que se volvió propaganda política?”, cuestionó el mandatario.

Según la Contraloría, la venta de los títulos de tesorería (TES B) por 23,24 billones de pesos “buscó fortalecer la liquidez del Gobierno ante bajos niveles de depósitos y no implicó la emisión de nueva deuda”.

El presidente Gustavo Petro tomó decisiones sobre la deuda externa. Foto: Cortesía Presidencia API

El ente de control explicó que, debido a los bajos niveles de depósitos registrados, que fueron de 1,44 billones de pesos para el 8 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo la venta de una parte de su portafolio de los títulos de tesorería por 23,24 billones de pesos.

“La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado”, dijeron desde el ente de control.

Agregaron que el bajo nivel de los depósitos fue constante durante la vigencia del 2025 y que eso es el resultado de mayores pagos presupuestales “presionados” por las altas reservas constituidas en 2024 por 61,7 billones de pesos, y de ingresos corrientes menos dinámicos de lo esperado.

Desde la Contraloría dijeron que, de una parte de la operación, se recibió una parte en dólares y otra en pesos. Se trata de los 5.000 millones de dólares que se mantendrán inicialmente en el exterior y los 3,87 billones de pesos que entraron en depósitos locales de la Nación.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Samantha Chavéz

En el caso del 2026, el plan financiero indicaba que el Gobierno requería de 13.096 millones de dólares de recursos de crédito externo para su financiamiento, de los cuales 9.000 millones se obtendrían por medio de la emisión de bonos globales.

“De esta manera se realizó la emisión de bonos externos por USD 4.950 millones. Esta operación sí implica endeudamiento y cubrirá parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmadas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso”, afirmaron.

Para la Contraloría, esta emisión de deuda cumplió con los requisitos legales, pues fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no excedió el cupo global de endeudamiento externo aprobado por 87.607 millones de dólares.