Dólar abrió a la baja pero con poco movimiento: los precios oficiales del mercado este 13 de mayo

El dólar inició la cotización de este 13 de abril en un precio de $ 3.770, lo que significó una baja de $ 5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.775.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.790. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.770. El precio promedio es de $ 3.779.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 97,75 millones, registrando además un volumen promedio de 683,56 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 98,432 unidades.

La cotización del dólar continúa marcando el ritmo de las importaciones, viajes y precios en Colombia. Foto: Banco Unión

Inflación mayorista en EE.UU. sube a 6% anual en abril

El índice de precios a la producción (PPI), medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, se disparó el mes pasado hasta 6% en un año frente al 4,3% de marzo, según datos publicados el miércoles.

Estos datos auguran fuertes tensiones a futuro sobre los precios que pagarán los consumidores.

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La inflación a nivel de las empresas tomó por sorpresa a los mercados, que esperaban un guarismo muy inferior.

De un mes a otro, en tanto, el índice PPI aumentó 1,4% en abril, tras 0,7 % en marzo. Es el ritmo de subida más elevado desde marzo de 2022, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las tasas de bonos de Estados Unidos a diez años subieron este miércoles a niveles máximos en diez meses, impulsados por una inflación mayorista claramente más alta de lo previsto en abril.

Inflación mayorista en EEUU sube a 6% anual en abril. Foto: Adobe Stock

Hacia las 12H45 GMT el rendimiento a diez años de los bonos del Tesoro estadounidense superaba el 4,48%, un máximo desde julio de 2025.

Los papeles a a 30 años seguían la misma trayectoria.

Antes de la ofensiva israeloestadounidenses contra Irán, iniciada el 28 de febrero, el rendimiento de los bonos a diez años se situaba en 3,94%.