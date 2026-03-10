Binance se consolida como el mayor receptor de stablecoins del mundo

En medio de la incertidumbre global por la caída de precios en el mercado de valores de las últimas semanas, Binance refuerza su posición como el principal receptor de monedas digitales, con una concentración de más del 65 % de las reservas de stablecoins (activos digitales estables respaldados por el dólar).

De acuerdo con la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant, la participación de Binance equivale a 47,5 mil millones de dólares, una cifra que demuestra que “el capital no está saliendo del mercado de activos digitales, sino que se está concentrando”.

El informe muestra que las reservas totales de stablecoins de Binance crecieron 31 %, incluso en medio de la turbulencia del mercado, lo que demuestra la liquidez disponible y su resiliencia durante la reciente fase bajista del mercado.

¿Por qué la mayoría de inversionistas eligen Binance para adquirir activos digitales?

La liquidez de stablecoins en exchanges centralizados es uno de los principales indicadores de la salud y eficiencia del mercado de monedas digitales, ya que garantiza profundidad de mercado, menor slippage (diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio efectivamente ejecutado) y una ejecución más estable de órdenes.

En otras palabras, las reservas robustas de activos como USDT y USDC funcionan como capital listo para usar, facilitando la entrada y salida de posiciones, sosteniendo volúmenes de negociación y reduciendo el riesgo de discontinuidades operativas.

Según CryptoQuant, el total que Binance mantiene en reservas de stablecoins es aproximadamente cinco veces mayor que el de la segunda mayor exchange, ocho veces mayor que la tercera y casi 12 veces el de la cuarta plataforma más grande. Las tres exchanges centralizadas juntas suman solo el 27 %, es decir, 19,4 mil millones de dólares del total de reservas.

Las reservas de stablecoins en Binance permanecen predominantemente en USDT, alcanzando los 42,3 mil millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 36 % con respecto a febrero de 2025, y 5,2 mil millones de dólares en USDC, que se mantuvo prácticamente estable en comparación con el periodo anterior.

Menos salidas de stablecoins

Los datos también indican que las salidas de stablecoins de los exchanges disminuyeron a sólo 2 mil millones de dólares, lo que corresponde a aproximadamente cuatro veces menos que la caída de 8,4 mil millones de dólares durante el pico de la corrección. Esta reducción indica que las presiones de liquidez están disminuyendo.

En términos prácticos, esto señala una menor necesidad de retiros defensivos de capital de los exchanges, estabilización del flujo de caja dentro de las plataformas y reducción del riesgo de movimientos abruptos de precio asociados a estrés sistémico.

En este contexto, que se mantenga la mayor cantidad de reservas por parte de Binance refuerza la percepción de resiliencia operativa y confianza estructural por parte de los usuarios.

*Contenido elaborado con apoyo de Binance