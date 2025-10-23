Cada vez más los activos digitales cobran valor como alternativas de inversión. Plataformas como Binance, el mayor exchange de cripto del mundo por volúmen de operaciones y número de usuarios, han sido pioneras en el desarrollo de innovaciones en seguridad y utilidades.

Así lo comprueban sus cifras. El gigante de los activos digitales anunció que, durante el primer trimestre de 2025 logró registrar 14.800 millones de dólares de entradas netas, según datos de DeFiLlama.

Los otros diez mayores exchanges centralizados atrajeron en conjunto apenas 94 millones de dólares, según cifras de Binance. Un dato que permite dimensionar el impacto y la posición de este exchange de cripto.

“Esto significa que Binance atrajo entradas 158 veces superiores a las de sus competidores más cercanos, consolidando así su papel como principal destino de capital en el ecosistema cripto”, explicaron desde la entidad.

Grandes ventajas

Con más de 290 millones de usuarios alrededor del mundo, Binance alberga la mayor cantidad global de criptoactivos. Desde su lanzamiento, los usuarios han negociado más de 125 billones de dólares en activos en la plataforma, según datos de DeFiLlama. Una cifra que ya supera el PIB mundial en 2025.

Así mismo la plataforma lidera el mercado de reservas de stable coins, con 31.000 millones de dólares en USDT y USDC, lo que representa casi el 60 por ciento de todas las reservas en exchanges centralizados.

Además de que la liquidez y accesibilidad refuerzan su impacto y amplían la cobertura. La plataforma ofrece más de 500 opciones de criptoactivos y 1.500 pares de trading, proporcionando de manera consistente los spreads (la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero) más ajustados de la industria.

Servicios como Binance Earn, una plataforma de ahorro y generación de ingresos pasivos, y Binance Pay, la solución de pagos cripto sin contacto, han permitido que los activos digitales sean más útiles.

“A la fecha, Binance Earn ha generado 5.000 millones de dólares en beneficios acumulados a nivel mundial, mientras que Binance Pay ha procesado 230.000 millones de dólares en transacciones”, explicaron desde Binance.

El rendimiento y la utilidad de BNB, la criptomoneda nativa del ecosistema BNB Chain utilizada para comisiones de transacción, staking y gobernanza, han sido otra de las fortalezas de Binance. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, según datos de Binance, mantener solo 1 BNB en Binance generó más de 200 dólares de recompensas adicionales a través de los programas de recompensa como Launchpool, MegaDrop y staking.

Finalmente, en el mismo período, el precio de BNB se disparó 243 por ciento, superando por primera vez, hace apenas unos días, el hito de los 1.000 dólares.