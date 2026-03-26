Inversiones

Monedas digitales, más transparentes: informe destaca bajo uso en actividades ilícitas

Según un informe de la firma de análisis blockchain más reconocida del mundo, solamente el 0,14 por ciento del total de transacciones con activos digitales durante el 2024 estuvo asociada a actividades ilegales.

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Por Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y Latam Norte
26 de marzo de 2026, 12:54 p. m.
En 2025, Binance ayudó a incautar más de 2,1 millones de dólares en fondos ilícitos.
En 2025, Binance ayudó a incautar más de 2,1 millones de dólares en fondos ilícitos. Foto: Getty Images

Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, la firma de análisis blockchain más reconocida del mundo, solo el 0,14 por ciento del volumen total de transacciones en monedas digitales durante el 2024 estuvo vinculado con actividades ilícitas. En contraste, la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima que entre el 2 y el 5 por ciento del PIB global, es decir, entre 800.000 millones de dólares y 2 billones de dólares, se lavan anualmente a través del sistema financiero tradicional. Las cifras hablan por sí solas: el dinero en efectivo sigue siendo el principal vehículo del crimen financiero, no las monedas digitales.

Lo que hace única a la tecnología blockchain es precisamente lo opuesto a lo que se cree, pues cada transacción queda registrada de forma permanente, pública e inmutable. Esto la convierte en una herramienta útil para los investigadores, sin equivalente en el sistema financiero tradicional.

En Binance pudimos corroborar esta realidad. En 2025 atendimos 72.632 solicitudes de organismos de ley a nivel global, colaborando activamente con autoridades en más de cien países. En América Latina ayudamos a incautar más de 2,1 millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo 403.287 dólares en Colombia, el segundo país de la región con mayor volumen de incautaciones asistidas por Binance. Además, realizó ocho entrenamientos a fuerzas del orden y Unidades de Inteligencia Financiera en Colombia, con 258 participantes capacitados.

Estos resultados son posibles gracias a que en Binance operamos el programa de entrenamiento a fuerzas del orden más grande de la industria, con más de 188 eventos globales y más de 15.000 participantes en 2025. La colaboración con las autoridades no es opcional, es parte de su razón de ser.

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Colombia tiene la oportunidad de liderar la adopción responsable de activos digitales en la región. La regulación avanza, las autoridades se capacitan y millones de ciudadanos están descubriendo nuevas herramientas para ahorrar, invertir y participar en la economía global, muchos de ellos por primera vez. Los activos digitales democratizan el acceso a servicios financieros, reducen costos de transacción y abren mercados que antes requerían intermediarios costosos o infraestructura bancaria que no llegaba a todos.

La tecnología no es el problema, es parte de la solución, y la respuesta más efectiva para aprovechar su potencial es regulación inteligente, educación y colaboración público-privada. Binance está comprometido en construir ese futuro con Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de Binance