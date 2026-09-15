Estas son las mejores campañas publicitarias de 2026: Davivienda y Pollos Bucanero conquistaron el podio

IAB Colombia entregó finalmente los tan esperados IAB MIXX Awards 2026, los únicos premios dedicados a la publicidad digital en el país, en una ceremonia que reconoció las estrategias desarrolladas entre enero y diciembre de 2025 por agencias, anunciantes y marcas que operan en el ecosistema digital colombiano.

El máximo galardón de la noche, el Best in Show 2026, fue para la campaña ‘Fres QR: la herramienta que revolucionó la confianza en el consumo de pollo’, desarrollada por McCANN Colombia para Pollos Bucanero S.A. La pieza, que también obtuvo el Oro en la categoría Sitios y Apps, se impuso entre las campañas ganadoras de oro de todas las categorías, que compitieron entre sí por el premio mayor de la velada.

En esta edición de los MIXX Awards participaron 95 piezas inscritas correspondientes a 75 casos distintos, presentados por 20 agencias y empresas en 20 de las 25 categorías de la premiación. De ese total, 79 piezas llegaron a la etapa de finalistas y 52 conformaron el shortlist final, agrupadas en 39 campañas.

En total se entregaron 35 reconocimientos entre Oro, Plata, Bronce y la nueva categoría Semillero Digital. Entre los Oros de la noche, además de ‘Fres QR’, estuvieron ‘CHAMPETRACK’, de SAMY y Unilever; ‘La Roja de Bedoya’, de Leo Burnett y Davivienda; ‘La cuenta que tu camello merece’, de McCANN Colombia y Banco de Bogotá; ‘Movimiento del A-pollo’, de Innova Social Marketing y Frisby, y ‘Precision Travel’ en Social Media, de GUT Bogotá y Avianca.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Teatro Panorama, en Bogotá, convocó a las mejores agencias de publicidad del país. Foto: IAB Mixx Awards - API

Lo mejor de lo mejor

La categoría de Best in Show surgió del propio proceso de calificación de las demás categorías. “El Best in Show se saca precisamente de todos los oros y del puntaje de los jurados, y se premia creatividad, estrategia, innovación y resultados. Muy posiblemente es la campaña que tuvo el mayor puntaje de todos los oros en ese sentido”, explicó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia, sobre el criterio de selección detrás del galardón.

Restrepo destacó, además, la trayectoria de la agencia ganadora dentro de la competencia: “McCANN es una agencia que año a año viene participando y madurando en todos sus proyectos, pero además es una agencia que inscribió muchos, muchos casos. Me encanta que se lo hayan ganado”.

Detrás de ‘Fres QR’ hubo una apuesta por la trazabilidad como argumento de marca. Jacobo Arias, director de arte de McCANN Colombia, contó que la campaña partió de una idea puntual: usar un código QR para que el consumidor pudiera rastrear el origen de un producto sensible como el pollo fresco.

“La idea del QR es ver toda esa trazabilidad de la comida, sobre todo del pollo, que es algo que no todo el mundo tiene a la hora de comprar un producto, más cuando son frescos”, explicó Arias, quien calificó el resultado como un ejercicio de credibilidad para una categoría que no suele asociarse con lo digital: “Es chévere ver cómo marcas que uno nunca pensó que la romperían en lo digital, como Bucanero, la están rompiendo”.

Sobre lo que significa para McCANN Worldgroup Colombia haber sido reconocida como Agencia Digital del Año 2026, distinción que se entrega a la agencia con mayor puntaje acumulado en la votación general de la premiación, Arias lo resumió como un reconocimiento colectivo. Aseguró que representa “todo el esfuerzo colectivo de todos los equipos que hacen parte de la agencia”.

Los IAB Mixx Awards son uno de los premios más importantes de la publicidad digital en Colombia. Foto: IAB Mixx Awards - API

El anunciante más innovador

El segundo gran reconocimiento de la noche fue para Davivienda, elegido como Anunciante Digital del Año 2026. Según Restrepo, la innovación fue el factor que más pesó en la decisión: “Uno de los factores clave que tuvo Davivienda fue la creatividad e innovación para llegar a sus audiencias. Creo que ese punto jugó un factor importante”.

Juan Gómez, vicepresidente creativo de Leo Burnett, agencia que maneja la cuenta digital de Davivienda, describió el premio como el resultado de una apuesta sostenida en el tiempo. “Representa llegar a algo con lo que nos comprometimos hace un rato, desde que estamos trabajando en hacer una apuesta mucho más grande al departamento digital de la agencia: atraer mejor talento, estar más actualizados en nuevas herramientas. Esto nos ha llevado a estar en este lugar”, explicó.

Para Gómez, sin embargo, la tecnología por sí sola no explica el resultado. “Tú puedes tener muy buenas herramientas, pero si no tienes una idea que se adapte a un medio, ya sea digital o análogo, ahí no pasa nada. Las ideas sí son algo exclusivo de las agencias y los equipos”, resaltó.

Talento que crece

Esta edición incorporó por primera vez la categoría Semillero Digital, creada para reconocer el trabajo que se desarrolla desde la academia en el ecosistema del marketing y la publicidad digital. La distinción, que no tuvo ganadores en Oro, Plata o Bronce en su primer año, se entregó como reconocimiento especial a la Universidad Central y Creative Minds por la campaña ‘Cineiza’, en lo que IAB Colombia describió como “el primer paso de una categoría pensada para acercar a los nuevos talentos a los estándares de la industria”.

En total se entregaron 35 reconocimientos entre Oro, Plata, Bronce y la nueva categoría Semillero Digital. Foto: IAB Mixx Awards - API

Restrepo señaló que esta línea seguirá siendo prioritaria: “Nos parece muy importante porque van a ser el futuro de nuestra industria y es clave involucrarlos en todas las decisiones y en todos los estándares y las conversaciones que estamos teniendo hoy en día”, afirmó.

Finalmente, más allá de las cifras de esta edición, IAB Colombia ya proyecta ajustes para los MIXX Awards 2027. Restrepo adelantó que la inteligencia artificial será uno de los ejes de conversación para la próxima convocatoria, incluso como una eventual categoría independiente.

“El próximo año muy posiblemente tendremos nuevos formatos, pero también todo lo que es data e inteligencia artificial, por ejemplo, campañas ciento por ciento elaboradas con inteligencia artificial. Es una línea que ahora está transversal a todas las campañas, pero tener una línea de ciento por ciento IA sería maravilloso”, concluyó Restrepo, aunque aclaró que la decisión pasa por evaluación del comité de IAB encargado de definir las nuevas líneas de la premiación.

*Contenido elaborado con el apoyo de IAB Colombia.