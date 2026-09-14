Camila regresa a Bogotá con un show inolvidable para celebrar 20 años de éxitos

Varias generaciones de colombianos y latinoamericanos pasaron parte de su adolescencia cantando éxitos como Mientes, Todo Cambió, Aléjate de mí o Coleccionista de Canciones de la icónica banda mexicana Camila. Famosa por sus baladas y sus letras memorables, la agrupación hoy se encuentra recorriendo varios países del mundo con su ‘Adiós World Tour’, un espectáculo que celebra 20 años de historia musical.

Compuesta por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samuel “Samo” Parra, la banda aterrizará en Bogotá el próximo 27 de noviembre en el Movistar Arena para interpretar todos sus himnos de nostalgia, amor y desamor.

“‘Adiós World Tour’ representa una nueva etapa para Camila y, al mismo tiempo, una oportunidad para volver a cantar juntos canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora de diferentes generaciones”, explicaron desde Breakfast Live, una promotora ciento por ciento colombiana, que ha traído al país otros artistas como System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte.

Aunque el nombre “Adiós” ha generado una gran expectativa alrededor de esta nueva gira, más que una despedida, el concepto abre la puerta a una celebración de lo vivido durante estos 20 años y a un reencuentro con el público que ha acompañado a la banda a lo largo de su historia. “Camila llega con una propuesta que combina la emoción de sus baladas con la fuerza de una puesta en escena de gran formato”, añadieron desde la promotora.

El objetivo de la agrupación mexicana será llevar a sus fanáticos por un recorrido musical que celebre una historia construida a través de grandes canciones, escenarios y momentos que se han quedado en la memoria de millones.

Y es que las cifras respaldan el impacto que Camila ha construido a lo largo de dos décadas. Actualmente, la banda cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, 12,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, 4,4 millones de suscriptores en YouTube y más de 2 millones de discos físicos vendidos a nivel mundial.

Además de sus más de 800 shows, Camila ha logrado numerosos premios en los Latin Grammy, Billboard, Premios Juventud y gracias a sus cinco álbumes de estudio, entre los que sobresalen Todo Cambió (2006), Dejarte de Amar (2010), Elypse (2014), Hacia Adentro (2019) y Regresa (2024), su más reciente trabajo discográfico.

La venta general arranca este 10 de septiembre a través de la página de Tuboleta. Los precios de las boletas están desde $199.000 más servicio.

*Contenido elaborado con el apoyo de Breakfast Live.