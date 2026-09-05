Así se prepara el sector minero para su reactivación: “Tenemos la oportunidad de recuperar la capacidad de la minería”

¿Qué necesita el sector minero energético para pasar de un estado de supervivencia a volver a experimentar crecimiento y estabilidad? Esa pregunta guío buena parte del Congreso Nacional de Minería 2026, donde representantes del sector minero, el Gobierno y empresas privadas coincidieron en que es clave contar con reglas claras, agilizar trámites ambientales, fortalecer la relación entre el sector público y privado, y frenar la minería ilegal.

La tarea no es fácil. De acuerdo con Santiago Cardona, presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aunque existe una expectativa favorable frente al nuevo Gobierno, es necesario articular esfuerzos para avanzar en los territorios. “Tenemos que poder destrabar los proyectos, hacer más inversiones y que éstas traigan desarrollo, prosperidad a los territorios donde operamos y donde podríamos operar en regiones nuevas”, detalló.

A estos desafíos se suma la necesidad de avanzar hacia una transición energética exitosa, un objetivo que según la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, no se puede lograr si la minería no participa. En su opinión, resulta clave avanzar hacia una visión de la minería que contemple la actividad extractiva, así como la gestión de sus impactos y la relación con los territorios.

Según la ministra, el desarrollo minero debe tener límites en los ecosistemas estratégicos, las áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales, el uso responsable del agua y la relación con las comunidades. Gustavo Guerrero, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, destacó la necesidad de fortalecer el control sobre las actividades ilegales y de fundamentar las decisiones ambientales en evidencia científica. “Confiamos en que ahora efectivamente las determinaciones sobre qué se hace y qué no estén basadas en ciencia, no en dogmas”, afirmó.

El sector público y privado también señalaron la importancia de fortalecer su articulación y avanzar en acciones para frenar la minería ilegal en el país. Foto: Suministrada ACM - API

¿Qué espera el sector privado?

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, señaló que con la llegada del nuevo Gobierno las expectativas son muy altas, porque se espera un crecimiento real del sector minero. “Ojalá con este Gobierno Colombia logre finalmente ser un país minero. Y si nosotros no explotamos nuestros recursos, los van a explotar otros. Los recursos se nos van a quedar enterrados”, sostuvo.

A esta discusión se sumó Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón, quien señaló que otro de los retos es recuperar la confianza en las instituciones y en las normas. “Estamos viendo que el Gobierno está mandando los mensajes correctos, está tomando las decisiones y está pasando del discurso a la acción, y eso es algo que como sector y como empresa nos llena de esperanza”, afirmó.

Desde Drummond, el vicepresidente de Asuntos Públicos, Pablo Urrutia, aseguró que están listos para trabajar con el Gobierno: “Lo importante es encontrar un ambiente con reglas de juego claras y estables, y aquí estamos para eso”, detalló.

Finalmente, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, concluyó que pese a las dificultades recientes, el sector está preparado para retomar su crecimiento gracias a factores como el aumento de la demanda mundial de minerales, el potencial geológico del país y un nuevo escenario con el cambio de gobierno. “Hoy tenemos la oportunidad de retomar el camino y recuperar la capacidad de la minería de aportar al crecimiento del país y de las regiones”, destacó.