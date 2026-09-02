Llega a Colombia el nuevo modelo eléctrico de Changan, un SUV premiado por su diseño que ofrece una experiencia a bordo de primera

Más allá de formas, líneas y apariencia hoy el diseño automotriz busca garantizar comodidad, seguridad, conexión y una experiencia agradable para los pasajeros. Y todo esto lo garantiza el nuevo Changan NEVO Q05, un SUV eléctrico que llega a Colombia después de recibir el Golden A’ Design Award 2026.

El reconocimiento, otorgado en la categoría Car and Land Based Motor Vehicles Design, valoró una propuesta que va más allá de la estética y considera elementos como funcionalidad, innovación, ergonomía, aprovechamiento del espacio, integración tecnológica y experiencia de usuario.

Ese concepto es el que Changan lleva al mercado colombiano bajo la filosofía “Vive inteligente NEVO Q05 E-MAX Ultra”, con sus dos versiones E-MAX y E-MAX Ultra. La apuesta combina diseño, tecnología y bienestar en un vehículo pensado para responder a las necesidades cotidianas de sus ocupantes.

Diseño pensado en las personas

Uno de los puntos fuertes de este nuevo vehículo es la manera como integra el diseño exterior con la experiencia dentro de la cabina. El NEVO Q05 cuenta con una distancia entre ejes de 2.735 milímetros, que permite aprovechar mejor el espacio interior y ofrecer una cabina amplia para sus pasajeros. A esto se suman elementos como la firma lumínica frontal, el pilar D de forma ondulada y una silueta de líneas aerodinámicas.

La propuesta también incorpora rines bitono de 18 pulgadas, techo panorámico de apertura completa con cortinilla eléctrica y apertura eléctrica del baúl. Para quienes buscan diferenciarse desde el color, el modelo estará disponible en blanco polar, gris gráfico, plata satélite, verde stone y magenta metalizado.

Uno de los puntos fuertes de este nuevo vehículo es la manera como integra el diseño exterior con la experiencia dentro de la cabina. Foto: Grupo Vardí - API

La propuesta del NEVO Q05 no se queda en el diseño. Su sistema de propulsión completamente eléctrico ofrece hasta 455 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC, 160 HP de potencia y 190 Nm de torque instantáneo.

El vehículo incorpora, además, un sistema de regeneración de energía que busca aprovechar mejor cada recorrido y una plataforma desarrollada para reducir vibraciones y ruido. El objetivo es que la transición hacia la movilidad eléctrica también esté acompañada de una experiencia de conducción silenciosa y confortable.

En el interior, la tecnología ocupa un lugar central. Una pantalla táctil de 14,6 pulgadas concentra funciones de entretenimiento, conectividad y configuración del vehículo, mientras que un panel digital de 10,17 pulgadas muestra la información de conducción.

El equipamiento en cabina lo completan el Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica de 50 W, ocho parlantes, iluminación ambiental multicolor, asientos eléctricos, ventilación y calefacción para el conductor, aire acondicionado automático inteligente y control por comandos de voz.

Un vehículo seguro

El NEVO Q05 viene con cinco cámaras, radares de onda milimétrica, radares ultrasónicos y sensores que amplían la percepción del entorno. Con este conjunto funcionan diferentes sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, mantenimiento de carril, advertencia de cambio de carril y asistencia ante tráfico cruzado trasero.

Estas tecnologías están diseñadas para apoyar al conductor durante la marcha y las maniobras, sin reemplazar la atención y responsabilidad necesarias al volante.

Con su llegada a Colombia, el NEVO Q05 entra a un mercado en el que los vehículos eléctricos buscan ganar espacio no solo por sus sistemas de propulsión, sino también por las nuevas experiencias que pueden ofrecer.

“Con el NEVO Q05 E-MAX Ultra queremos demostrar que un vehículo eléctrico puede conquistar desde el diseño, pero también por todo lo que ofrece en el día a día”, afirmó Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia.

El modelo llega respaldado por Grupo Vardí, compañía con más de 65 años de trayectoria en Colombia. Su precio de lanzamiento arranca en $79.990.000 para la versión E-MAX y llega a $89.990.000 para la E-MAX Ultra.

*Contenido elaborado con apoyo de Grupo Vardí