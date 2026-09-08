WWE regresa a Colombia después de siete años: estas son las estrellas que se tomarán el cuadrilátero

Durante décadas, figuras como Hulk Hogan, The Undertaker, John Cena o Rey Mysterio hicieron de la lucha libre profesional un espectáculo para millones de personas. Y aunque el escenario principal siempre fue Estados Unidos, con el tiempo la pasión por la WWE cruzó fronteras, forjando comunidades de seguidores alrededor del mundo, y Colombia no fue la excepción.

Ya han pasado siete años desde la última vez que los fanáticos colombianos vivieron este espectáculo en el país, cuando Sami Zayn y Kevin Owens aterrizaron en Bogotá para protagonizar una jornada que reunió a más de 11.000 espectadores en una emocionante noche en el Movistar Arena.

Desde entonces, los seguidores de la lucha libre han tenido que disfrutar de los enérgicos encuentros a través de la televisión, las redes sociales o el canal oficial de la WWE en YouTube, que cuenta con más de 116 millones de suscriptores.

Pero la espera acabó. La WWE anunció finalmente su regreso a Colombia como parte de una nueva gira por Sudamérica. La cita, que reunirá a varias de sus figuras principales en tres combates por campeonatos, se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre desde las nueve de la noche en el Movistar Arena. Será, entre otras cosas, una noche cargada de adrenalina.

Si le interesa conocer mayor información sobre el WWE South America Live Tour, puede visitar este enlace.

“Este evento marca un hito para los fanáticos de la lucha libre en el país, que durante años han esperado el retorno de uno de los espectáculos deportivos y de entretenimiento más reconocidos a nivel mundial”, explicaron desde la WWE.

Becky Lynch, luchadora profesional. Foto: Cortesía WWE - API

La organización, además, habilitó un proceso de pre-registro para las personas interesadas en asistir. En este sitio los interesados podrán encontrar información prioritaria sobre la venta de entradas, beneficios exclusivos y novedades del tour.

La nómina

Entre los nombres que generan mayor expectativa entre los aficionados se destaca Penta Zero Miedo, uno de los luchadores latinoamericanos más influyentes de los últimos años gracias a su estilo, personalidad y carisma en el ring.

Este luchador de origen mexicano ha participado en diversas promociones globales, construyendo una base sólida de seguidores y posicionándose como un referente moderno de la lucha libre. “La presencia de Penta refuerza el enfoque de la WWE por conectar con audiencias latinas a través del talento que representa la identidad y el estilo de la región, elevando así la experiencia del espectáculo”, detallaron desde la organización. Asimismo, los colombianos recibirán en el escenario a Seth Rollins, Jacob Fatu de The Bloodline, los Usos, entre otras superestrellas de la WWE.

Seth Rollins, luchador profesional estadounidense. Foto: Cortesía WWE - API

Durante la jornada también se disputarán los combates triple amenaza por el campeonato mundial femenino, entre Stephanie Vaquer, Becky Lynch y Liv Morgan; el combate por el campeonato mundial en parejas, entre The Street Profits y The Vision con Maxxine Dupri, y el combate triple amenaza por el campeonato intercontinental, entre Chad Gable, Dragon Lee y Ethan Page.

“Con este anuncio, Bogotá se suma al circuito internacional de grandes eventos y se prepara para recibir una noche que promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados del año”, concluyeron desde la WWE.

Gunther, luchador profesional austriaco. Foto: Cortesía WWE - API

Finalmente, el WWE South America Live Tour visitará otras capitales de la región como Quito (Ecuador) el miércoles 9 de septiembre; Buenos Aires (Argentina) el viernes 11 de septiembre, y Santiago (Chile) el sábado 12 de septiembre.

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*Contenido elaborado con el apoyo de WWE.