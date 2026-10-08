SOFA 2026: precios, horarios y programación del evento ‘geek’ en Bogotá

Bogotá vuelve a convertirse en punto de encuentro para los seguidores de la cultura geek con una nueva edición de SOFA, evento que se realizará en Corferias y reunirá durante cinco días a fanáticos, creadores, marcas y comunidades vinculadas con el entretenimiento, el arte y la fantasía.

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La programación contempla actividades relacionadas con el cosplay, uno de los grandes protagonistas del encuentro. Los asistentes podrán encontrar desfiles, espacios dedicados a la elaboración de trajes, técnicas de maquillaje y conversaciones alrededor del crecimiento que ha tenido esta práctica en Colombia.

La agenda busca ofrecer alternativas tanto para quienes ya hacen parte de estas comunidades como para quienes se acercan por primera vez.

Sofa 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Uno de los principales atractivos de esta edición será su amplia oferta de espacios. Los visitantes tendrán acceso a 23 pabellones distribuidos en más de 50.000 metros cuadrados, donde encontrarán propuestas comerciales, videojuegos, anime, cosplay, modelismo y diferentes expresiones de la cultura popular.

Entre las actividades anunciadas se encuentra ‘Ciudad Metro’, una propuesta inspirada en el arte urbano que explora el modelismo y diferentes formas de transformar los espacios de una ciudad. También se realizará ‘Duelos y caos: torneo de cartas’, competencia dirigida a los aficionados de este tipo de juegos y en la que los participantes podrán poner a prueba su estrategia, habilidad y capacidad para enfrentarse a distintas rondas.

Con esta programación, SOFA vuelve a reunir en un mismo escenario algunas de las principales aficiones de las comunidades geek y ofrece una agenda pensada para públicos de diferentes edades e intereses.

Precios del SOFA 2026

De acuerdo con la información revelada, el evento ya se encuentra en la tercera etapa de venta de boletas, por lo que estas son las opciones:

Jueves 8 y viernes 9 de octubre : $27.000.

: $27.000. Sábado 10, Domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre: $34.000.

Precios para SOFA Family Pass (Valor unitario para cuatro personas)

Jueves 8 y viernes 9 de octubre : $27.000.

: $27.000. Sábado 10, Domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre: $34.000.

Horarios del SOFA 2026