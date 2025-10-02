SOFA 2025: referentes internacionales del cosplay harán de esta edición una imperdible

Sin cosplay no hay SOFA, es gran parte del alma de estos encuentros, en cuanto a los profesionales pero también del público. Por eso, el Salón del Ocio y la Fantasía, edición 2025 anuncia la participación de una genial selección de cosplayers que en Corferias aportarán contenido formativo, competitivo y de espectáculo dentro de la programación de la feria.

El evento se llevará a cabo en Corferias del 9 al 13 de octubre de 2025, reuniendo a comunidades, creadores, marcas y público en torno a múltiples disciplinas de la cultura del ocio y la fantasía.

La edición 2025, organizada por Corferias junto con Click On Design, ofrecerá un programa de cinco días que combina pasarelas de cosplays, charlas sobre temas clave del hobby: desde confección de trajes y técnicas de maquillaje hasta inclusión, comunidad y crecimiento del cosplay en Colombia. Adicionalmente a todas las actividades, en los pabellones y pasillos del recinto ferial de Bogotá se podrá disfrutar de una amplia variedad de asistentes que se enfocarán en la interpretación de roles.

Dentro de la agenda académica, en la categoría cosplay se llevarán a cabo actividades como firma de autógrafos, conversatorios, la Clínica Cosplay; la cual se compone de un servicio gratuito ofreciendo herramientas, materiales y asesoría de expertos para que ninguna costura o detalle arruine su vestimenta durante el evento.

Otro espacio que toma importancia es la Cosplay Academy, la cual se compone de Talleres, charlas y demostraciones mostrando desde técnicas de costura hasta el arte del maquillaje y la creación de utilería (props).

Adicionalmente, habrá sesiones de Art Masks (arte de máscaras), karaoke cosplay, presentaciones y la selección asociada al World Cosplay Summit (WCS), en donde directamente uno de sus productores, Chizuko Amano, llegará desde Japón para participará como juez en la selección de la pareja colombiana que representará al país en 2026 en el mundial que se desarrollará en Nagoya. Esta selección fortalece a la categoría cosplay que en conjunto con invitados de alta categoría ayudan a los cosplayers al disfrute máximo en esta edición, SOFA 2025.

Este año el evento contará con la presencia de tres destacadas representantes internacionales de México y Argentina, que vienen a compartir con los fans, sus experiencias y conocimientos, ellas son: Nadyasonica, arquitecta del cosplay latinoamericano y el fenómeno gender bender; Julieta Allegretti (GirlOfNox), cosplayer profesional de alcance masivo, perteneciente al segmento de la nueva generación digital, y Lorraine Cosplay, que brilla por su excelencia en confección y trayectoria competitiva.

Estas son algunas reconocidas Cosplayers que estarán pesentes en la feria.

Nadyasonica: Con trayectoria desde 2003, la mexicana Nadyasonica es reconocida como una de las pioneras del cosplay en Latinoamérica. Su trabajo articula técnicas de confección avanzadas y una visión performativa que ha impulsado el género conocido como gender bender, con reinterpretaciones a personajes masculinos desde una perspectiva femenina, como sus icónicas personificaciones de Cíclope de X-Men o Geralt de Rivia de la franquicia The Witcher.

Además de su labor como creadora, su experiencia en roles vinculados a la industria del entretenimiento respalda su aporte formativo; en SOFA participará como jurado en WCS (World Cosplay Summit) y en actividades magistrales relacionadas con confección y caracterización como “Cosplay City”.

Referentes internacionales del cosplay llegarán en octubre a SOFA 2025, en Corferias. | Foto: Corferias

Julieta Allegrettil: Representante Argentina de la nueva generación de creadores, Julieta combina cosplay, gaming y streaming con una fuerte presencia en plataformas sociales superando los 10 millones de suscriptores combinados en TikTok, Instagram, Twitch, YouTube y X. Su estrategia de contenidos y sus alianzas con marcas del ecosistema gamer como lo son Corsair y Elgato constituyen un caso de estudio sobre la profesionalización y monetización de su oficio.

En SOFA, su agenda contempla encuentros con el público, actividades vinculadas al gaming lifestyle, y sesiones orientadas a destacar la evolución de la economía de los creadores.

Lorraine Cosplay: Con una carrera de casi dos décadas, la mexicana Lorraine Cosplay aporta la mirada de la confección de alta calidad y el recorrido competitivo internacional. Formada en diseño de modas y con menciones en certámenes de primer nivel, su perfil está orientado a elevar los estándares de competencia y a compartir prácticas profesionales de vestuario y montaje escénico.

Este bagaje profesional no es un detalle secundario, es la causa directa de la “excelencia de confección” por la que es reconocida. Su logro más significativo es haber obtenido el tercer lugar en el World Cosplay Summit (WCS) 2023 en Nagoya, Japón, en representación de México. Su perfil permite a SOFA resaltar el cosplay no como un simple disfraz, sino como una forma de arte y diseño de vestuario de alta calidad.

Con relación a las invitadas intencionales, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de SOFA, sostiene: “El cosplay es una práctica que mezcla oficio, creatividad y comunidad; traer a figuras que representan tanto la tradición del oficio como la innovación digital nos permite mostrar a SOFA como plataforma de crecimiento profesional y cultural, queremos que tanto quienes compiten como quienes disfrutan la cultura del cosplay sientan que están ante un espacio donde su trabajo se reconoce y se celebra”.

El cosplay es una práctica que mezcla oficio, creatividad y comunidad; traer a figuras que representan tanto la tradición del oficio como la innovación digital nos permite mostrar a SOFA como plataforma de crecimiento profesional y cultural Tatiana Rudd

La programación de invitados en la categoría Cosplay consolida a SOFA 2025 como un espacio integral para la profesionalización, el encuentro y la diversión creativa dentro de la cultura del ocio. La mezcla de referentes técnicos, creadores con amplio alcance digital y enlaces con circuitos internacionales ofrece a los asistentes oportunidades de aprendizaje, encuentro y proyección.