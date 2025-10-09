SOFA 2025: precios, horarios y programación del famoso evento en Bogotá

El SOFA 2025 llegó una vez más a la capital colombiana, y se realizará en Corferias, del 9 al 13 de octubre, reuniendo a fanáticos, creadores, marcas y comunidades que celebran la cultura del entretenimiento, el arte y la fantasía.

Esta nueva edición, organizada por Corferias y Click On Design, contará con cinco días de programación que incluirán desfiles de cosplay, charlas sobre confección de trajes, técnicas de maquillaje, inclusión y el crecimiento de esta práctica en Colombia. Esta propuesta revive una de las citas más esperadas por los amantes de este universo.

Además de las actividades programadas, los visitantes podrán recorrer los diferentes pabellones y pasillos del recinto ferial de Bogotá, donde se encontrarán con una colorida diversidad de personajes que darán vida a distintos universos a través de la interpretación de roles.

Precios y horarios del SOFA

Para quienes están interesados en asistir al evento, desde el jueves se abren las puertas al mediodía y cierran a las 8:00 p.m. El viernes, sábado y domingo será la franja desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

En cuanto al lunes, por el cierre, se manejará un servicio desde las 10:00 p.m hasta las 7:00 p.m, permitiendo la visita de los fanáticos hasta una hora nocturna.

En cuanto a los precios, las entradas individuales tendrán un valor entre 25 y 34 mil pesos por día, dependiendo la etapa en la que se compre.

Programación SOFA 2025

La programación del SOFA fue revelada para que todos los visitantes disfruten de un evento distinto y único, encontrándose con propuestas, ideas y experiencias. A lo largo de este escenario, habrá pabellones de todo tipo, permitiendo la compra de mercancía, la interacción con invitados y charlas temáticas.

Jueves - 9 de octubre

11:00 a.m. – Pabellón 17 (SOFA Stage): Ceremonia de apertura de SOFA 2025, dedicada a la Comunidad del Dragón.

2:00 p.m. – Pabellón 4 (Arenas SOFA): Exhibición de artes marciales con demostraciones de Muay Thai y Jiu-jitsu.

4:00 p.m. – Pabellón 17 (SOFA Stage): Charlas de la SOFA Academy, centradas en filosofía y cultura geek.

6:00 p.m. – Pabellón 22 (Cosplay City): Sesión de fotografía con cosplayers invitados.

Viernes - 10 de octubre

12:00 p.m. – Pabellón 7 (SOFA Kids): Pasarela Cosplay Kids, con los más pequeños del universo geek.

3:00 p.m. – Pabellón 8 (SOFA Style): Pasarela SOFA – Cosplay Grupal.

5:00 p.m. – Pabellón 8 (SOFA Style): Gala Drag-On, una de las actividades más esperadas del día.

6:00 p.m. – Pabellón 5 (Mystery Box): Experiencia interactiva de mapping y animación inmersiva.

Sábado - 11 de octubre

11:00 a.m. – Auditorio Corferias: Conversatorio con el escritor Mario Mendoza.

2:00 p.m. – Pabellón 17 (SOFA Stage): Concurso COS Pobre, una muestra de creatividad y humor.

4:00 p.m. – Pabellón 19 (Beta Test Fest): Encuentro con desarrolladores de videojuegos nacionales.

6:00 p.m. – Pabellón 3 (Comunidades): Experiencia Galáctica – Star Wars, con sets y legiones.

Domingo - 12 de octubre

11:00 a.m. – Pabellón 21 (Fundaciones): Jornada de donación de sangre con la Fundación Cardioinfantil.

1:00 p.m. – Pabellón 17: Premios Metarnes, reconocimiento a la creatividad del evento.

3:00 p.m. – Auditorio Corferias: Concierto Sinfónico Generación 16 bit, un homenaje musical a los videojuegos clásicos.

5:00 p.m. – Pabellón 23: HashTagXFest, zona dedicada al podcast y el streaming.

Lunes - 13 de octubre