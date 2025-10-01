Suscribirse

Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock: Saratoga, Las Fokin Biches y Superlitio lideran una gran programación

Este 11 y 12 de octubre, en el Patio de Banderas del Complejo Deportivo Piscinas Olímpicas, tendrá lugar la edición 24 de un festival que es institución.

Redacción Arcadia
1 de octubre de 2025, 11:15 p. m.
Se celebrará como lo que es, un festejo de 24 años de historia, música y cultura, en un escenario legendario de un polo musical del país, donde el corazón late más fuerte, el pogo es ritual, la música es resistencia y las memorias se convierten en himnos eternos.

La capital musical de Colombia vuelve a estremecerse, pues, con la potencia de las guitarras eléctricas y los sonidos alternativos. Ibagué Ciudad Rock, uno de los festivales más emblemáticos y longevos del país, se acerca a su vigésima cuarta edición.

El próximo 11 y 12 de octubre, en el Patio de Banderas del Complejo Deportivo Piscinas Olímpicas, tendrá lugar la experiencia única del Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock.

Este año, el festival contará con la participación de destacadas agrupaciones nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma esencial para el rock en todas sus vertientes y como un punto de encuentro para miles de seguidores que año tras año hacen vibrar a Ibagué.

Arsenal de distorsiones

Entre los artistas invitados destaca la presencia de Saratoga (España), íconos del heavy metal ibérico, junto a las agrupaciones mexicanas Las Fokin Biches, Beta y Nuno, que aportarán su energía y frescura a este poderoso cartel.

La cuota colombiana incluye nombres consagrados y emergentes que representan la diversidad y riqueza de la escena nacional: Superlitio, Under Threat, Margarita Siempre Viva, Arzen, Info, Los Setas, Las Tres Piedras, Somer, Rex Marte, Annis, Calle Jaguar, Ultra, Waking For Revenge, Séptic Corpse, Zentrópico, Los Insulsos, Juano Calyptra & Los Estepários, Xpresidentes, Radioélite y Ocobo.

Destacada, Saratoga es una banda de heavy metal española originaria de Madrid. Fue formada en 1992 por el bajista Niko del Hierro y el guitarrista Jero Ramiro. La banda ha contado con diversas formaciones. La última la conforman Niko del Hierro, Tete Novoa, Jero Ramiro y Arnau Martí.

Horarios del evento

Con esta nueva edición, Ibagué Ciudad Rock reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura musical y la proyección del talento local, nacional e internacional, brindando un espacio diverso y de calidad para todos los públicos.

El festival es organizado con el apoyo de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, Ibagué Creativa y Colonia Records, quienes unen esfuerzos para consolidar a la ciudad como epicentro del rock en Colombia. Prepárense pues para vivir dos días inolvidables de música, cultura y resistencia sonora en el corazón de Ibagué.

Manilla y rock

El ingreso solo será permitido con manilla. Esta se redime por una donación de 10 mil pesos en los siguientes puntos, desde el 3 de octubre, para quienes prefieren llegar directo a la música y evitar filas innecesarias.

*D’Leyenda Bar: Cra. 4 #12-84, 2° piso, Ibagué

*Artesano Food Rock Bar: Cra. 4 #11-45, Ibagué

*Club Tattoo Dark House Anubis: Calle 41 #4F-06, esquina Macarena Parte Alta, Ibagué

*Parchaditos en el ghetto: Manzana B, Casa 7, Pedregal, Ibagué

También se podrá conseguir directamente en la entrada del evento. Patio de Banderas – Complejo Deportivo Piscinas Olímpicas, Av. Ferrocarril con Calle 42.

*Más información en el facebook del evento.

