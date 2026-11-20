La prensa británica habló por primera vez de la ‘Beatlemania’ el 14 de octubre de 1963, al día siguiente de la histeria colectiva que generó la presentación del cuarteto de Liverpool en el Palladium de Londres, para la emisión Sunday Night, del periodista Val Parnell, que vieron más de 15 millones de espectadores. Nacía una auténtica y radical revolución cultural, que se expandió rápidamente por el mundo con la primera gira transatlántica de John, Paul, George y Ringo, The Beatles.

La frenética temporada de conciertos comenzó el 7 de diciembre de 1963 en su ciudad natal, continuó en Londres el día de Navidad, llegó a París el 14 de enero de 1964 y atravesó el océano para instalarse en Estados Unidos, donde itineró desde el 7 de febrero por Nueva York, Washington y Miami, hasta culminar el 21 de febrero. “Aquellos tres meses fueron una especie de crisol, pero en aquella época no éramos conscientes de que un nuevo sonido, un nuevo movimiento, estaba surgiendo”, asegura Paul McCartney en la introducción de la exposición 1964 Los ojos de la tormenta, que se presenta actualmente en el Museo Granet de la ciudad francesa de Aix-en-Provence y donde se exhiben casi 300 fotos inéditas que McCartney tomó en la conmoción de esos casi 90 días.

Ese viaje los catapultó hacia la gloria eterna y el registro fotográfico de McCartney no sólo es un testimonio del camino que recorrieron hasta tocar las estrellas, también los muestra en su faceta más íntima, inocente y libre. “La serie reúne fotografías que tomaban los demás, las que tomaba yo, pero también los ojos de las groupies que nos saludaban, los guardaespaldas que nos tenían... el ojo puesto. ¿Quién mira a quién, en realidad? El objetivo parece cambiar de punto de vista constantemente: estoy yo, que los fotografío; la prensa, que nos fotografía; y luego esas decenas de miles de personas agolpadas que intentan atrapar el torbellino”, escribe McCartney en el libro que se editó a propósito de esta exhibición y que lleva el mismo nombre.

Aquí responde desde el comienzo lo que todos los espectadores se preguntan desde el primer momento: ¿Cuál es su foto favorita? Es una en la que “vemos a George Harrison, oculto detrás de unas gafas de sol, recibiendo una copa —sin duda, un whisky con Coca-Cola— que le ofrece una chica; y, aunque no se distingue el rostro de la joven, sí se ve su llamativo vestido de baño amarillo. Es una elección compositiva deliberada, y me felicito por no haberme alejado más y haber conservado a George como punto focal de la imagen”.

Lo cierto es que este libro es mucho más que un catálogo recopilatorio de la exposición, pues si bien reúne la serie fotográfica completa, le dio a McCartney la oportunidad de contar su versión de la historia, desde y tras bambalinas. La mayoría de los textos son de su autoría y abarcan todos los temas que resonaban en la época: asuntos políticos, como su negativa a presentarse en Sudáfrica, “por muy lucrativa que fuera la propuesta […] debido al apartheid”, su “aversión hacia los racistas y hacia bastantes cosas disparatadas que todavía se practicaban en Estados Unidos, en particular la segregación”, ya que no conseguían “entender por qué había que sentar a un grupo de espectadores en un lado y a otro grupo en otro lugar”, dice en el libro.

The Beatles Pose for a photo shoot, 1964. Foto: © 1964 Paul McCartney bajo licencia exclusiva de MPL Archivo LLP

También se refiere al “despertar sexual” y al temor de sus padres a “las enfermedades venéreas”, e incluso reflexiona brevemente sobre la muerte, a propósito de sus compañeros de agrupación ya desaparecidos y, por supuesto, de su madre, fallecida cuando él tenía sólo 14 años. “Suelo decirles a las personas que están de duelo que recuerden los buenos momentos, que piensen en ellos y en nada más. […] La verdad es que nadie sale vivo de esta vida”.

Arcadia habló con la comisaria y artífice de la exposición, Rosie Broadley, codirectora del Departamento de Colecciones y conservadora jefe de las colecciones del siglo XX de la National Portait Gallery de Londres.

ARCADIA: ¿Cómo empezó este proyecto?

Rosie Broadley: Antes de que Paul McCartney pensara en hacer una exposición con estas fotografías, estaba trabajando hacia finales del 2019 en un proyecto con fotografías de Linda McCartney, su primera esposa, que era fotógrafa profesional. Mencionó que recordaba haber tomado algunas fotografías a principios de los años 60, aunque no sabía qué había pasado con ellas y tampoco las había visto desde que las tomó. Su equipo sabía dónde estaba el archivo, que básicamente era una caja muy pequeña que contenía algunas hojas de contactos y rollos de película.

Revisaron el material y sintieron que había suficientes retratos y fotos interesantes como para que quizá pudiera hacerse una pequeña exposición de una pared. Pensaron que a la Portrait Gallery podía interesarle la historia, nos contactaron y, obviamente, estuvimos muy emocionados con la idea. Muy rápidamente nos enviaron mil fotografías digitales y tuve entre mis manos una enorme carpeta de fotos en miniatura para revisar. Cubrían un corto período de tiempo: tres meses. Cronológicamente contaban una historia increíble, porque se podía ver el paso del tiempo, de ciudad en ciudad, y también su viaje a Nueva York, un momento definitivo en la historia de la cultura pop. No sólo había fotos maravillosas, también suficiente coherencia narrativa como para hacer una gran exposición, a manera de diario de viaje, que marcó la reapertura de la National Portait Gallery, después de una larga renovación.

ARCADIA: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Paul McCartney? Con un ¡Beatle!

R.B.: Es algo que ocurre una vez en la vida… ¡Fue absolutamente excepcional! Me sentí increíblemente privilegiada y honrada. Sentía como si hubiera ganado un concurso. Aquí trabajamos regularmente con artistas vivos: David Hockney, Cindy Sherman… y siempre nos aseguramos de que ellos se vinculen en el proyecto y estén conformes con nuestras propuestas. Así que quisimos que fuera igual con Paul McCartney, que fuera él quien hiciera la selección de fotos, porque eso es lo que la gente querría ver. Desde el principio estuvo muy emocionado. Fue una colaboración increíble, porque vio todas estas imágenes por primera vez y no tenía ideas preconcebidas sobre lo que deberíamos incluir, pues no las conocía. Las tomó entre 1963 y 1964 y nunca habían sido publicadas ni impresas. Fue un viaje emocionante y apasionante de descubrimiento para él, por eso, por momentos, me olvidaba de que estaba al lado de uno de los mayores íconos culturales de nuestra época. Además, fue realmente muy generoso. Cuando le sugería algo, me respondía con un “entiendo, es una perspectiva interesante” y así hicimos equipo. Hasta nos ayudó a elegir los colores de las paredes y también los marcos. Estuvo involucrado en cada etapa, siempre con mucho humor y diversión.

Paul McCartney, Autorretratos, París, enero 1964. Foto: © 1964 Paul McCartney bajo licencia exclusiva de MPL Archivo LLP

ARCADIA: ¿Qué fue lo primero que hizo cuando todo empezó a andar?

R.B.: Imprimimos las mil fotografías en grande. Eliminé duplicados o variaciones y elegí las que me parecían realmente buenas. Llegamos a unas 500. Luego, le llevamos a Paul nuestra selección y comenzamos a reunirnos en sus oficinas. Tenía una mesa donde podíamos poner todas las imágenes y nos contaba las historias detrás de las fotografías. Fue increíble escucharlo.

ARCADIA: ¿Qué anécdotas la marcaron?

R.B.: Nos contó muchísimas cosas… Teníamos muchas fotografías en las que aparecían personas que no sabíamos quiénes eran y él decía: “Ah, sí, ese era Bill, nuestro chofer”. “Esa era Frieda, que respondía las cartas de nuestros fans”. “¡Oh, ese era el tipo que nos llevaba por París!”. Me impresionaba y sorprendía su extraordinaria capacidad para identificar a todas esas personas. Entonces las incluímos en la exposición, porque fueron importantes para Paul y para los Beatles. Su perspectiva hacía que todo se sintiera muy íntimo y personal. Además, es increíblemente divertido y amable. No nos hizo sentir que invadíamos su privacidad. De hecho, muchas de las anécdotas que nos contó las grabamos y están en el libro, en forma de etiquetas y citas. Hizo que todo cobrara vida.

ARCADIA: ¿Qué les dijo en esas grabaciones?

R.B.: Nos contó anécdotas que no estaban relacionadas con la exposición, pero que también eran interesantes y divertidas. Por eso, es posible escuchar su voz en la audioguía de la exposición. Recuerdo que tratamos de encontrar la cámara con la que tomó todas estas fotografías, pero su equipo la buscó en el archivo y en su casa, y no pudieron encontrarla. Eso nos entristeció, pero dijo algo como: “Ya sabes, eran los años 60. Nadie cerraba con llave la puerta principal ni las ventanas. Muchas cosas desaparecían”. Entonces, visto desde hoy, cuesta creer que hubo una época en la que una estrella de rock dejaba la puerta abierta y desconocidos entraban a las fiestas en su casa y se llevaban cosas. Él cree que probablemente eso fue lo que pasó.

Paul McCartney, George Harrison, Miami Beach, febrero 1964. Foto: © 1964 Paul McCartney bajo licencia exclusiva de MPL Archivo LLP

ARCADIA: ¿Qué cámara usó?

R.B.: Una Pentax 35 mm SLR, réflex de un solo objetivo, con la que se podía tomar una foto muy rápidamente y fotografiar en movimiento con facilidad. Tenía que enfocar y entender los niveles de luz. Es una cámara bastante compleja, pequeña y portátil, y muy moderna en ese momento. Otros fotógrafos británicos jóvenes como David Bailey y los fotoperiodistas de la época utilizaron este tipo de cámara. Y Paul fue una de las primeras personas en usarla por diversión. Las primeras fotografías que tomó fueron de cuando estaban de gira en Inglaterra y en la exposición se ve que no dominaba el uso de la cámara. Tomaba fotos cuya calidad no era maravillosa, pero se veía a los Beatles, así que están expuestas e impresas en el libro. Pero a lo largo de la exposición va mejorando en el uso de la cámara y en la comprensión de sus funciones.

ARCADIA: “Como estábamos rodeados de periodistas, a menudo me daba por fotografiarlos, no por espíritu de revancha, más bien porque eran personas interesantes. A menudo acudía a ellos: “¿Cómo hago para conseguir una buena iluminación?”, y, como profesionales que eran, me daban inmediatamente la respuesta adecuada”. Esto lo cuenta McCartney en el prólogo del libro y resulta sorprendente porque en algún momento estaban hartos de la prensa…

R.B.: Estas fotos fueron tomadas en una etapa muy temprana de la historia de The Beatles, entonces estaban felices y emocionados de ver que los fotógrafos los persiguieran, eso les confirmó que se habían vuelto famosos y que tenían éxito. Era como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. A principios de 1963, la gente todavía no estaba interesada en ellos y Paul empezó a tomar fotografías justo en el momento en el que se están volviendo increíblemente famosos. Los fotógrafos a los que les pedía eran personas que se hicieron amigos de ellos, incluso viajaban con ellos. Es un momento muy inocente, en el que la fotografía era algo divertido. En todo caso, él y los demás Beatles se hicieron amigos de Robert Freeman, Dezo Hoffman, Astrid Kirchherr, por quien Paul entendió la iluminación cuando estaban en Hamburgo, y Jürgen Vollmer. Creo que fue un extraordinario estudiante de fotografía.

Paul McCartney, Fotógrafos en Central Park. Nueva York, febrero 1964 Foto: © 1964 Paul McCartney bajo licencia exclusiva de MPL Archivo LLP

ARCADIA: McCartney se describe en el libro como un fotógrafo amateur, ¿cómo lo describiría usted como fotógrafo?

R.B.: Fue y sigue siendo un amateur. Pero está muy conectado con su época y es una época cultural increíble en términos de música, pero también de artes visuales y está absolutamente inmerso en eso. Por eso sus fotografías absorben el espíritu de entonces. Utilizó una cámara de fotoperiodista, lo cual era un enfoque relativamente nuevo para registrar el mundo. Estaba muy involucrado con la cultura visual, con las imágenes que veía en los periódicos y las revistas, y creo que imitaba lo que veía, por eso sus fotografías a veces parecen de fotógrafo profesional. Intentaba hacer buenas fotos porque esencialmente es un artista en el sentido más amplio de la palabra. No hay que olvidar que no tomó estas fotografías para compartirlas ni publicarlas, sino para sí mismo. No podía ver lo que había fotografiado, porque las imágenes quedaban fijadas en la película hasta que se revelaba, entonces era un proyecto muy personal, que quería conservar como recuerdo. Simplemente estaba fotografiando a sus amigos, pero sus amigos resultan ser los Beatles. Es interesante que se haya convertido en una historia tan pública. Ahora, para nosotros, cuentan una historia sobre la cultura, la sociedad y el movimiento juvenil.

ARCADIA: ¿En qué medida es un artista en el “sentido más amplio de la palabra”?

R.B.: A los cuatro Beatles les interesaba el arte, eso contribuyó a que desarrollaran un extraordinario sentido visual. Por eso, las portadas de todos sus álbumes son obras de arte. Escogieron a Robert Freeman, que aparece en las fotografías de Paul, para hacer la portada del álbum With the Beatles, en la que todos llevan suéteres negros. Elegir una fotografía en blanco y negro para un álbum de música fue una apuesta arriesgada, pero eso muestra que tenían una idea muy clara de cómo debían presentarse visualmente, no solo de cómo debían sonar.

Paul McCartney, John Lennon. Foto: © 1964 Paul McCartney bajo licencia exclusiva de MPL Archivo LLP

ARCADIA: McCartney califica sus propias fotos como “románticas”, ¿a qué se refiere?

R.B.: No hay que perder de vista que está el Paul McCartney que tomó las fotos entre el 63 y el 64, y el Paul McCartney de ahora, que admira a Julia Margaret Cameron, la fotógrafa victoriana del siglo XIX, que hacía fotografías muy borrosas y producían un efecto Romántico, con R mayúscula. Entonces ya no considera que son malas porque están borrosas, las mira con una mayor comprensión del arte, la cultura y los fotógrafos, y se da cuenta que, en realidad, no están mal. Esa falta de nitidez habla del paso del tiempo.

ARCADIA: ¿Cómo surgió el título de la exposición y del libro: The Eyes of the Storm (Los ojos de la tormenta)?

R.B.: En una de las reuniones hablamos de la historia que íbamos a contar: su historia. Y dijo: “Estábamos en el ojo de la tormenta” y nos explicó que dependían unos de otros en ese momento para mantenerse fuertes mientras todo sucedía. Y, de repente, dijo: “¿por qué no lo llamamos Eyes of the Storm? Porque son mis ojos y estoy mirando la tormenta”. No íbamos a estar en desacuerdo con algo que Paul McCartney sugiriera, porque es uno de los mejores letristas de todos los tiempos. Además, es muy representativo de los Beatles: tomar una frase conocida y cambiarla ligeramente, para cambiar el significado entero. Fue perfecto.

ARCADIA: ¿Lo convenció de incluir alguna fotografía que quiso descartar?

R.B.: Quería que mostráramos las mejores fotos. Un día le dije que incluyéramos una en la que están tomando una taza de té y parecen un poco aburridos. Dijo que quizás no era lo suficientemente buena para la Portrait Gallery. Claro, no era la mejor, aunque era interesante porque mostraba un momento íntimo, que nadie más habría fotografiado. Accedió y así presentamos momentos prominentes y momentos de calma. Adicionalmente, en algunas de las imágenes también parecen muy cansados y ponen en evidencia cuánta energía y esfuerzo ponían en la música y sobre el escenario.

ARCADIA: ¿Por qué dejó de tomar fotos?

R.B.: Dijo que debió dejar la cámara en algún sitio y luego no volvió a cogerla. La fotografía y todo lo que estaba pasando era algo nuevo en su vida… tenía 21 años. Cuando se terminó esa gira empezaron a filmar la película A Hard Day’s Night y luego se fueron de gira mundial. Supongo que tenía otras cosas en las que pensar.