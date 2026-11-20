La escritora y cantante colombiana Ana Mercedes Vivas llevará a Bogotá su espectáculo Mujeres con Corazón de Pájaro, una propuesta íntima que mezcla versos y canciones para reflexionar sobre la resistencia femenina.

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El evento central se realizará el jueves, 26 de noviembre, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Lejos del formato tradicional de un concierto, este recital-concierto apuesta por sacar la poesía de los libros y ponerla a conversar en vivo con el repertorio musical iberoamericano.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el espectáculo toma como base los textos del poemario Corazón de Pájaro, escrito por la propia Vivas.

La idea central del nombre parte de una metáfora biológica: así como las aves tienen un corazón proporcionalmente grande que les permite resistir el esfuerzo del vuelo, las mujeres encuentran en su interior la fuerza para sobreponerse a las adversidades.

Sobre el escenario, Vivas estará acompañada por un formato acústico integrado por Diego Bejarano en la guitarra, Yezid Barbosa en el contrabajo y Andrés Quitián en la percusión.

Ana Mercedes Vivas une poesía y música en Bogotá Foto: Cortesía

En el repertorio se entrelazan poemas como Isabel, Pulgarcita, Las mujeres de la guerra, La maleta y Tareas para Ana Frank con composiciones reconocidas de artistas como Martha Gómez, Teresa Parodi, Clara Montes y Rubén Goldín.

Según explicó la universidad, esta programación busca abordar las violencias de género no solo desde el arte, sino también desde la reflexión académica y corporal.

Antes del concierto de cierre, el campus acogerá otras actividades abiertas a la reflexión:

Lunes 23 de noviembre: La periodista María Fernanda García dictará la conferencia Tu voz tiene poder: comunicación con propósito en el Hemiciclo de la universidad.

La periodista María Fernanda García dictará la conferencia en el Hemiciclo de la universidad. Miércoles 25 de noviembre: En el Auditorio Fabio Lozano se realizará el taller experiencial Habitar el cuerpo: movimiento, confianza y cuidado , dirigido por la maestra en artes escénicas Ángela Beltrán.

En el Auditorio Fabio Lozano se realizará el taller experiencial , dirigido por la maestra en artes escénicas Ángela Beltrán. Jueves 26 de noviembre (en la mañana): María Fernanda García regresará con la charla Violencias normalizadas contra las mujeres: lo que parece normal y aprendimos a callar, enfocada en identificar conductas como la manipulación emocional y los silencios usados como castigo.

Para quienes siguen la escena cultural colombiana, Ana Mercedes Vivas es un nombre familiar en el cruce entre el periodismo, la literatura y el canto. Comunicadora social de profesión, ha construido una sólida carrera como poeta con títulos como Verso a Verso, Las trampas del amor y Material de guerra y otros materiales.

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Con Mujeres con Corazón de Pájaro, Vivas retoma historias de mujeres reales y literarias para poner sobre la mesa temas que suelen quedarse en el ámbito privado.

Las entradas para la función en el Auditorio Fabio Lozano ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuBoleta.