Concurso Nacional de Poesía propone transformar la reflexión sobre la pobreza en creación poética

En Colombia, la pobreza suele abordarse desde cifras, indicadores económicos o diagnósticos sociales. Pero pocas veces se convierte en una pregunta para la literatura, ¿puede un poema abrir nuevas formas de comprender el dolor, despertar la solidaridad o devolverle dignidad a una experiencia humana?

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Con esa reflexión como punto de partida, la Casa de Poesía Silva abrió la convocatoria del Concurso Nacional de Poesía La pobreza, exilio del mundo, una invitación para que colombianos mayores de edad, residentes en el país y en el exterior, escriban un poema inédito en español que explore la pobreza desde la compasión, la solidaridad o los territorios del dolor.

La poesía tiene la capacidad de acercarse a las realidades humanas desde un lugar distinto al de las cifras o los discursos. Pedro Alejo Gómez Vila

Este concurso poético busca promover una conversación nacional sobre una realidad que atraviesa millones de vidas, invitando a que la poesía se convierta en un espacio de reflexión, sensibilidad y encuentro.

“La poesía tiene la capacidad de acercarse a las realidades humanas desde un lugar distinto al de las cifras o los discursos. Este concurso propone que los participantes miren la pobreza como una experiencia que interpela nuestra sensibilidad y nos invita a reconocer al otro desde la empatía y la dignidad”, afirma Pedro Alejo Gómez Vila, director de la Casa de Poesía Silva.

El concurso propone que cada participante presente un único poema inédito que dialogue con el tema “La pobreza, exilio del mundo”, incorporando como ejes de creación la compasión, la solidaridad o los territorios del dolor. Estas dimensiones no buscan limitar la escritura, sino abrir caminos para pensar el papel del arte en la construcción de una sociedad más consciente y solidaria.

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La convocatoria reconocerá diez obras ganadoras con un premio de 1.600.000 pesos cada una y otorgará cinco menciones honoríficas entre los cien poemas finalistas, que podrán integrar una publicación digital de la Casa de Poesía Silva. Los textos deberán presentarse firmados únicamente con seudónimo y podrán enviarse hasta el 31 de agosto de 2026 mediante el formulario disponible en el sitio web institucional: https://www.casadepoesiasilva.com

Para Alma Castro, coordinadora cultural de la Casa de Poesía Silva, el propósito de esta convocatoria trasciende el reconocimiento a los mejores poemas. “Queremos que esta convocatoria convoque voces de todas las regiones del país. Buscamos promover una conversación nacional sobre la compasión, la solidaridad y la dignidad humana a través de la palabra. La poesía también puede ayudarnos a comprender aquello que, muchas veces, las cifras no alcanzan a expresar”.

Queremos que esta convocatoria convoque voces de todas las regiones del país. Buscamos promover una conversación nacional sobre la compasión, la solidaridad y la dignidad humana a través de la palabra. La poesía también puede ayudarnos a comprender aquello que, muchas veces, las cifras no alcanzan a expresar. Alma Castro

La Casa de Poesía Silva, primera institución dedicada exclusivamente a la poesía en el ámbito hispanohablante, ha promovido durante cuatro décadas el diálogo entre la creación literaria y los grandes temas de la sociedad. Con este concurso reafirma su compromiso de acercar la poesía a nuevos públicos y de fortalecer el papel de la literatura como herramienta de reflexión ciudadana y construcción cultural.

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El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, una alianza que fortalece las iniciativas orientadas a promover la participación cultural y estimular la creación literaria en todo el territorio nacional.

Las fechas clave

En esta ventana actual, el concurso está en fase de recepción de los poemas. Esto es lo que viene después:

*Lunes 31 de agosto de 2026 (11:59 p.m.): cierre de la convocatoria.

*Jueves 29 de octubre de 2026 (6:30 p.m.): lectura del veredicto del jurado en la Casa de Poesía Silva (Calle 12c #3-41 de Bogotá).

*Viernes 30 de octubre de 2026: envío de una comunicación por correo electrónico a los ganadores con las instrucciones para reclamar los premios.

*Martes 10 de noviembre de 2026: fecha límite para que los ganadores completen íntegramente la documentación requerida. Si no se cumple este paso, el premio caducará y su importe será adjudicado en su orden a quienes el jurado haya distinguido con mención honorífica.