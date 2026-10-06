‘Startups’ podrán postularse a la Startup Competition de South Summit Brazil 2027

South Summit Brazil abrió las inscripciones para la edición 2027 de su Startup Competition, iniciativa dirigida a emprendimientos con potencial de crecimiento, que busca conectarlos con inversores, corporaciones y actores del ecosistema internacional de innovación.

Fintechs buscan movilizar hasta $100.000 millones para financiar pymes y startups

El encuentro se realizará del 14 al 16 de abril de 2027 en Cais Mauá, en Porto Alegre, Brasil. Las startups interesadas podrán presentar su candidatura de manera gratuita hasta el 14 de diciembre de 2026. Un comité internacional de expertos seleccionará a las 50 finalistas, que tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado conformado por inversores, directivos, investigadores y especialistas del sector.

Las empresas seleccionadas también podrán acceder a espacios de networking, mentorías y reuniones con corporaciones e inversores, además de competir por reconocimientos en categorías como Ganadora Global, Más Sostenible, Más Escalable, Más Disruptiva y Mejor Equipo.

Colombia ya supera las 2.200 startups: el reto sigue estando en las regiones

En la edición anterior, la convocatoria recibió más de 2.300 candidaturas provenientes de 66 países, entre ellas más de 1.160 startups internacionales. La brasileña Dairy Tech, especializada en soluciones agrotech para el sector lácteo, fue reconocida como Ganadora Global.

Asimismo, South Summit Brazil reunió a cerca de 24.000 asistentes de 70 países, más de 800 líderes del ecosistema emprendedor, 3.000 startups, 7.000 corporaciones y 1.000 inversores, con una cartera de inversión conjunta de 250.000 millones de euros.