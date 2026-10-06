Luis Guillermo Quintero Martínez es el nuevo gerente general de Juan Valdez

La junta directiva de Procafecol anunció el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente general de la compañía, responsable de la operación de las tiendas Juan Valdez y de la comercialización de café empacado en los mercados nacionales e internacionales.
Quintero llega al cargo con más de tres décadas de experiencia en posiciones directivas en empresas nacionales y multinacionales, con trayectoria en áreas como retail, expansión, mercadeo, operación, desarrollo de negocios y experiencia del consumidor.
Desde 2018 se desempeñaba como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., operador de Movistar Arena de Bogotá. Durante ese periodo lideró la estrategia y operación del recinto, así como de la gestión financiera, las alianzas comerciales y el posicionamiento de la marca. Bajo su gestión, el escenario recibió más de 750 espectáculos y más de 6 millones de espectadores.
Su trayectoria también incluye cargos directivos en compañías como VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. En Payless lideró la expansión de la operación en Colombia y Ecuador, con la apertura de 75 tiendas en Colombia y cinco en Ecuador.
El ejecutivo es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del Cesa.
En su nuevo cargo tendrá entre sus principales retos continuar el crecimiento y consolidación de Juan Valdez, así como fortalecer su presencia en los mercados internacionales.