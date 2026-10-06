Desaceleración leve, lo que proyecta el Banco Mundial para Colombia en 2026

Colombia está desacelerando, aunque de manera leve, sin que el resultado que pronostica el Banco Mundial sea algo como para hacer fiesta. De un crecimiento de 2,6 % en 2025, el país pasará a un dinamismo de 2,3 % en 2026, según el nuevo documento de Perspectivas Económicas destapado este martes 6 de octubre por el organismo de la banca multilateral.

Para la región como un todo, el Banco Mundial estima un resultado de 2,2 % en este año, algo similar al registrado en el año anterior, que fue de 2,4 %.

Tanto en América Latina, como en el caso de Colombia, el crecimiento sigue siendo modesto, lejos del potencial.

La entidad destaca que varios países que han adoptado decisiones de política coherentes y de largo plazo están obteniendo mejores resultados, con tasas de crecimiento sostenidas superiores al 3 % y al 4 %, niveles de inversión más elevados y una confianza creciente por parte de los mercados. Es decir, todo lo que le falta a Colombia.

Banco Mundial revisa perspectivas económicas 2026 Foto: Banco Mundial / Informe

El Banco Mundial pone de presente que la inflación está cediendo de forma muy lenta, lo que resta posibilidades al crecimiento. Además, están en el horizonte el fenómeno del Niño, que también trae consigo presiones inflacionarias adicionales.

Los países de esta región tienen varios denominadores comunes. Por ejemplo, la informalidad laboral es generalizada, los déficits de capital humano y las vulnerabilidades climáticas siguen obstaculizando la reducción de la pobreza y limitando la demanda privada, se afirma en el documento, que sustenta las razones, que son una especie de círculo vicioso: “La desaceleración del crecimiento económico ha debilitado, de forma previsible, el ritmo de reducción de la pobreza. Los hogares pobres siguen concentrados de manera desproporcionada entre los trabajadores informales y con bajo nivel educativo”.

Crecimiento económico Foto: Adobe Stock

2027, otro año complejo

Hay que destacar que en 2026, pese a la leve desaceleración y al resultado que está muy lejos del potencial de la economía, Colombia será la cuarta nación con más crecimiento, solo por debajo de Salvador (4,5 %), Perú (3,2 %) y Ecuador (2,8 %).

Entre tanto, países como Argentina se expandirán en este año a un ritmo de 2,1 %, al igual que Brasil. Chile solo tendrá un dinamismo de 0,8 %; México de 1,4 %, mientras que Bolivia estará en terreno negativo: -2,8 %.

El año 2027 será también complejo para Colombia. La expectativa del Banco Mundial, hasta el momento, con nuestro país, es de un crecimiento de 2,6 %, muy lejos de la cifra que espera lograr el gobierno de Abelardo De La Espriella.