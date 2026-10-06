Citi cumple 110 años en Colombia y destaca su papel en la evolución financiera del país

Citi conmemoró 110 años de operaciones ininterrumpidas en Colombia, desde su llegada al país en 1916. La entidad destacó su participación en diferentes etapas de la evolución económica y financiera nacional, con servicios dirigidos principalmente a corporaciones, entidades gubernamentales, multinacionales e instituciones financieras.

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La celebración contó con la participación de directivos globales y regionales de Citi, entre ellos Ernesto Torres Cantú, Citi Head of International; Julio Figueroa, Citi Head of América Latina, y Elizabeth Rey, presidente de Citi Colombia y responsable de la región Andina.

Según la compañía, durante estas 11 décadas su operación ha estado vinculada a procesos como el desarrollo de infraestructura, el comercio exterior, la industrialización, la llegada de inversión extranjera y la modernización del mercado de capitales.

Entre los hitos mencionados por la entidad está su participación en el financiamiento de maquinaria durante los años cuarenta, el apoyo a las exportaciones no tradicionales en los setenta y la introducción de servicios de banca corporativa y procesos de digitalización en los ochenta.

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En los años noventa, Citi participó en la modernización del mercado de capitales mediante la creación de Citivalores y la implementación de la negociación electrónica de divisas. Posteriormente, en los 2000, estructuró la primera emisión de bonos soberanos colombianos en pesos en los mercados internacionales.

Actualmente, la entidad señala que concentra su operación en atender las necesidades de crecimiento y expansión de empresas colombianas y clientes corporativos e institucionales.