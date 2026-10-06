Camila Avella, ex señorita Colombia, será mamá por segunda vez y revela el género de su bebé junto a Greeicy y Mike Bahía

La familia de Camila Avella y Nassif Kamle está a punto de crecer nuevamente. La ex señorita Colombia y ganadora de Miss Universe Colombia 2023 anunció que será mamá por segunda vez, una noticia que compartió con sus seguidores a través de un emotivo video en redes sociales.

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La pareja quiso hacer de este anuncio un momento familiar y especial, por lo que contó con la compañía de su hija Amelia, quien pronto dejará de ser su hija única para convertirse en hermana mayor.

En medio de la celebración también estuvieron algunos de sus amigos más cercanos: la cantante caleña Greeicy Rendón, su prometido el también cantante Mike Bahía y su hijo Kai.

Pero la noticia no terminó con el anuncio del embarazo. Camila y Nassif también aprovecharon la ocasión para revelar el sexo de su bebé y contar cuál será su nombre. El nuevo integrante de la familia será un niño y se llamará Tarek.

Este anuncio quedó captado en un video en el que se puede ver a la familia compartiendo este momento rodeada de personas cercanas.

La presencia de Greeicy y Mike Bahía, junto a su hijo Kai, hizo que la celebración tuviera un ambiente aún más especial, teniendo n cuenta la amistad que mantienen ambas familias.

A través de su cuenta de Instagram, Camila expresó la felicidad que siente por esta nueva etapa y agradeció por la oportunidad de volver a convertirse en mamá.

“Nuestra familia crece y no podemos sentirnos más bendecidos. Dios ha sido bueno, una vez más”, escribió la exreina en la publicación con la que hizo oficial la noticia.

La llegada de Tarek marcará un nuevo capítulo para Camila, Nassif y Amelia, quienes ahora se preparan para recibir al pequeño integrante de la familia. Para la pareja, este embarazo llega en medio de una etapa en la que han decidido compartir con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de su vida familiar.

El anuncio también causó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y enviaron mensajes de cariño a la pareja por la llegada de su segundo hijo.

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El primer comentario, como era de esperarse es el de la cantante Greeicy: “Ay, los amamos mucho. Qué lindo todo. Van a ser días hermosos juntos”. A este, se sumaron el de más amigos y seguidores: “Que Dios siga siendo el centro de ese hogar tan hermoso”; “Ay Cami, qué bendición! Felicidades para este hogar”; “La vida se transforma cuando somos consientes de su grandeza!! Felicidades compañeros!! Serán días inolvidables”, se lee.

Así, Camila Avella y Nassif Kamle comienzan la cuenta regresiva para conocer a Tarek, mientras Amelia se prepara para asumir uno de los papeles más especiales, el de hermana mayor.