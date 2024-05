Camila Avella recordó su paso por Miss Universo; habló de “los comentarios pasivo-agresivos” que recibió por ser madre

Además, aseguró que después de una larga trayectoria como modelo, su sueño estuvo a punto de ser frustrado debido a las estrictas reglas del certamen, en el que no le permitían participar por su condición de madre y esposa. No obstante, las condiciones cambiaron con el propósito de que más mujeres tengan la oportunidad de hacer parte del mismo.

Camila Avella recuerda su paso por Miss Universe Colombia

“Recibí muchos comentarios pasivo-agresivos por parte de algunas personas, pero no me afectaban emocionalmente” , afirmó la cesarense, y agregó: “Una de ellas me dijo: ‘Qué pesar dejar a tu hija Amelia sola, abandonada’”.

“Tengo muy claro lo buena madre y esposa que soy y ese tipo de comentarios no me afectaban. Si la próxima reina no llega con inteligencia emocional, a este reinado no sirve”, precisó.