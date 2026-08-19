El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) será la sede de la tercera edición de Libera - Feria del Libro de No Ficción, espacio organizado por la Universidad de los Andes dedicado a los libros de ideas, ciencia, historia, ensayo e investigación.

El encuentro, que tendrá lugar del 31 de agosto al 6 de septiembre, plantea un cronograma de más de 30 actividades entre conversaciones, talleres y presentaciones de libros.

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Libera 2026 tendrá como eje temático la conquista del espacio, invitando a públicos de todas las edades a explorar las grandes preguntas sobre el universo desde la divulgación científica y la no ficción.

Desde su primera edición, Libera ha buscado acercar el conocimiento producido por universidades, centros de investigación y editoriales académicas a lectores más amplios. En esta tercera edición, ese propósito se fortalece al trasladar la feria a la sede del Cerlalc en Bogotá como un organismo regional que trabaja por el desarrollo de políticas públicas de lectura y libro, la bibliodiversidad y el fortalecimiento del ecosistema del libro en América Latina y el Caribe.

Al respecto, Margarita Cuéllar Barona, directora del Cerlalc, señala: “La apertura de las puertas del Cerlalc, en su primera participación como sede de Libera, refleja nuestro compromiso con la circulación del conocimiento, el fortalecimiento del ecosistema editorial y la promoción de espacios de encuentro entre autores, editoriales y comunidades lectoras. Nos alegra acompañar a la Universidad de los Andes en esta iniciativa, que amplía las posibilidades de diálogo en torno al libro y la cultura escrita”.

La feria reunirá editoriales universitarias e independientes, librerías, autores, científicos y divulgadores en un espacio abierto al público consolidándose como un referente para la no ficción en Colombia. La programación de este año abordará temas como la astronomía, la exploración espacial, la astrofísica y las nuevas misiones científicas, contará con la participación de destacadas voces nacionales e internacionales.

En 2026, Cerlalc será sede de LIBERA, la feria del libro de no ficción de la Universidad de los Andes. Foto: Cerlalc / Libera UniAndes

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Entre las invitadas principales estará Pilar Archila, científica colombiana vinculada al Centro Espacial Johnson de la Nasa, quien participó en el programa Artemis II y compartirá su experiencia sobre los desafíos de la exploración espacial contemporánea. Junto a ella, astrónomos, investigadores y divulgadores abrirán conversaciones sobre el lugar de Colombia en la ciencia, las fronteras del conocimiento y las preguntas que siguen guiando la exploración del cosmos.

Consulta la programación en la página web de Ediciones Uniandes y a través de redes sociales.