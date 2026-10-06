Niño colombiano de 9 años llega a la final mundial de cálculo mental en Alemania: su increíble hazaña sorprende al mundo

Un niño bogotano se ha convertido en todo un orgullo para su familia y el país. Doménico Reina Villegas se destacó en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026, organizada por Math Competitions and League, que reunió a más de 8.000 participantes.

Con tan solo 9 años, logró ubicarse entre los 10 superlíderes mundiales y llegó a la final tras demostrar su habilidad para resolver más de 100 preguntas en menos de cuatro minutos.

Embajador de China se despachó contra quienes se burlaron de los robots humanoides: “Confunde el progreso con fanfarronería”

El estudiante del Colegio Colombo Británico de Cali fue seleccionado por la institución para representarla, así como a Colombia, en este certamen internacional dedicado a reconocer a jóvenes destacados por sus habilidades matemáticas. La competencia reúne a participantes de diferentes países.

Un reto de cálculo mental

El reto consistía en resolver 100 operaciones de cálculo mental en un máximo de 10 minutos. Doménico completó la prueba en apenas 3 minutos y 53 segundos, resultado que le permitió avanzar a la fase final como el único representante de Iberoamérica y sobresalir frente a competidores de América Latina, Brasil, España y Portugal.

Con tan solo 9 años, logró ubicarse entre los 10 superlíderes mundiales. Foto: Getty Images

Su habilidad para el razonamiento lógico comenzó a evidenciarse desde temprana edad. Una evaluación realizada por el departamento de pensamiento lógico de la Universidad Icesi de Cali determinó que su nivel variacional corresponde al de estudiantes de décimo grado o superior.

Además de su desempeño en las matemáticas, Doménico se destaca como deportista de alto rendimiento en el golf internacional. El menor llegó a ubicarse entre los cinco mejores jugadores latinoamericanos en un mundial de esta disciplina y cuenta con el acompañamiento de su madre como caddie, mientras que su padre estuvo a cargo de su preparación para la competencia mundial de cálculo mental.

Desafíos en su proceso

En entrevista con Blu Radio, María Victoria Villegas, madre de Doménico, destacó que las matemáticas son una actividad que divierte a su hijo y resaltó su rapidez y habilidad para resolver ejercicios de cálculo mental, cualidades que le permitieron llegar a la final de la competencia internacional.

Sin embargo, cuestionó la falta de oportunidades y mecanismos en Colombia para identificar, comprender y acompañar a los niños con capacidades excepcionales, cuyo talento, según señaló, está presente en distintas regiones del país.

La familia considera que los logros de Doménico deberían impulsar mejores políticas públicas en educación, ciencia y tecnología, orientadas a brindar condiciones adecuadas para desarrollar las habilidades de los menores.