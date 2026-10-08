Barranquilla es nominada a importante premio internacional: “Necesitamos el apoyo de todos”

Barranquilla vuelve a aparecer en el radar del turismo internacional, esta vez, la capital del Atlántico fue incluida entre las ciudades nominadas a los World Travel Awards 2026, reconocimientos conocidos como los “Óscar del turismo”, y en esta edición competirá en dos categorías a nivel mundial.

Violenta agresión contra dos técnicos de Air-e en Barranquilla: la empresa anuncia acciones legales

La noticia fue compartida por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien invitó a los habitantes de la ciudad a participar en la votación. La capital del Atlántico busca quedarse con los reconocimientos de Destino de Ciudad Cultural Líder del Mundo y Destino Líder de Festivales y Eventos del Mundo.

La nominación se da en medio de la promoción de diferentes espacios, actividades y expresiones culturales que hacen parte de la oferta turística de la ciudad. Entre los lugares mencionados por el mandatario se encuentran el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho, Barrio Abajo, los Callejones de El Prado y el Malecón de Rebolo.

A estos escenarios se suman eventos como el Carnaval de Barranquilla, además de la gastronomía y otras expresiones culturales que hacen parte de la identidad de la ciudad.

El mandatario destacó que la ciudad ha sido reconocida durante tres años consecutivos como Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica. La página oficial de los premios registra, en efecto, que Barranquilla obtuvo ese reconocimiento regional en 2022, 2023 y 2024.

Por su parte, en esta categoría, la capital del Atlántico aparece junto a ciudades y destinos como Buenos Aires, Cannes, Dubái, Ho Chi Minh, Jamaica, Río de Janeiro y Zanzíbar.

La etapa de votación para los premios mundiales comenzó el 6 de octubre y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026. Para participar, los usuarios deben registrarse en la plataforma de los World Travel Awards, confirmar su cuenta mediante el correo electrónico e iniciar sesión para posteriormente seleccionar a sus nominados.

En el caso de Barranquilla, la invitación del alcalde es a buscar las dos categorías en las que participa la ciudad y seleccionar a la capital del Atlántico en ambas. “Ahora necesitamos el apoyo de todos los barranquilleros. Voten por Barranquilla en ambas categorías hasta el 30 de octubre”, declaró el mandatario.

Alcalde Char refuerza la seguridad en Barranquilla: las cifras muestran el cambio después del consejo de seguridad

La decisión final hace parte de una competencia internacional en la que participan destinos de diferentes regiones del mundo. La gala correspondiente a la gran final de los World Travel Awards 2026 está programada para el 12 de diciembre en Tanzania, según el calendario publicado por la organización.

Por ahora, Barranquilla busca sumar apoyos para avanzar en esta competencia y volver a obtener un reconocimiento internacional relacionado con su oferta cultural, sus festivales y sus atractivos turísticos.