Violenta agresión contra dos técnicos de Air-e en Barranquilla: la empresa anuncia acciones legales

Los hechos de intolerancia no cesan en Atlántico. Air-e, la empresa comercializadora de energía en Atlántico, dio a conocer que dos de sus técnicos fueron violentamente agredidos en el barrio La Concepción, en Barranquilla, mientras adelantaban labores de inspección relacionadas con la prestación del servicio.

Policía halla cilindros alusivos al ELN abandonados en un parqueadero en Soledad, Atlántico: Los Costeños estarían detrás

De acuerdo con el video de una cámara de seguridad de la zona, un hombre que conducía un vehículo atropelló a los trabajadores de la empresa, al parecer, porque no estaba de acuerdo con la labor que estos realizaban.

En otra filmación, se logra ver a una mujer con una piedra en su mano, también agrediendo al operario de esta empresa.

Víctor De Luque Vidal, gerente territorial de Air-e, expresó su preocupación por lo sucedido y advirtió que ninguna inconformidad relacionada con el servicio de energía puede convertirse en una justificación para atentar contra la integridad de los trabajadores.

“Desde Air-e intervenida rechazamos de manera contundente los hechos de violencia ocurridos contra dos de nuestros técnicos mientras realizaban labores de inspección en el barrio La Concepción, en la ciudad de Barranquilla. Nuestros trabajadores y contratistas salen todos los días a cumplir una labor esencial para garantizar la prestación del servicio de energía, y ninguna diferencia o inconformidad puede justificar una agresión que ponga en riesgo su integridad o su vida”, manifestó el funcionario.

Los dos trabajadores se encuentran recuperándose de las lesiones que sufrieron, mientras la empresa avanza con las acciones legales correspondientes.

“En este momento, nuestra prioridad es la recuperación de nuestros compañeros Darío y Yasset, a quienes, junto con sus familias, expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo. Los hechos ya están siendo puestos en conocimiento de las autoridades competentes, y la compañía adelantará las acciones correspondientes”, precisó.

Policía halla cilindros alusivos al ELN abandonados en un parqueadero en Soledad, Atlántico: Los Costeños estarían detrás

Trabajador de Air-e es agredido en Barranquilla tras revisión de contador de energía. Foto: Cuenta de X Air-e Intervenida / Montaje SEMANA

El funcionario de la empresa aprovechó para hacerle un llamado a la ciudadanía, con el fin de que evite este tipo de actuaciones violentas y recurra al diálogo.

“Queremos reiterar un mensaje muy claro. En Air-e intervenida, no toleramos la violencia. El diálogo siempre será el camino, y proteger la integridad y la vida de nuestra gente es una prioridad innegociable”, puntualizó.