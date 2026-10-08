Otra amenaza de explosivo en Soledad, Atlántico, cerca de la Terminal de Transportes

Una nueva amenaza de explosivos se registra en Soledad, Atlántico, durante la mañana de este jueves, 8 de octubre. De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la Policía Metropolitana recibió una alerta y acordonó una parte de la vía que comunica con la Terminal de Transportes.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta, con el fin de evitar nuevos hechos de este tipo, que generan terror entre la ciudadanía.

No se ha podido establecer qué elemento dejaron abandonado ni si hace referencia a algún grupo armado, como el que fue dejado más temprano sobre un puente que comunica a Barranquilla con Soledad.

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