Una mujer le pide al presidente Abelardo De La Espriella que la ayude a encontrar a su hija; esta es la historia

Odalis Soto rompió en llanto al pedirle ayuda al Presidente Abelardo De La Espriella para encontrar a su hija, Zoé. La menor fue arrastrada por la corriente del arroyo El Salao y completa cinco días desaparecida. Aún no pierde la esperanza de encontrarla con vida.

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La angustia de Odalis Soto aumenta con cada hora que pasa sin noticias de su hija. Zoé Soto Castro, de cinco años, desapareció el miércoles 4 de noviembre después de ser arrastrada por la creciente súbita del arroyo El Salao, en Soledad, Atlántico. En medio de la búsqueda, su madre hizo un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella y le pidió que se involucre para ayudar a localizarla.

Odalis Soto, madre de Zoé Soto. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Primero Barranquilla / API

Entre lágrimas, la mujer le dirigió un mensaje que resume su desesperación: “Presidente, usted tiene hijas. Póngase la mano en el corazón, ayúdeme a buscar a mi hija, que podría ser la suya”.

La madre también pidió la intervención del alcalde de Barranquilla, Álex Char, y reclamó mejores equipos para los organismos de socorro. Su petición está acompañada de una frase que refleja la esperanza con la que enfrenta estos días de incertidumbre: “No busquen un cadáver, busquen a mi hija de cinco años”.

Cinco días sin encontrar a Zoé

La emergencia ocurrió cuando la pequeña se movilizaba junto a otra menor y Ciro Oquendo Coba, el hombre que las transportaba habitualmente al colegio. Los tres fueron arrastrados por la fuerza del arroyo. La otra niña logró ser rescatada, mientras que Ciro fue encontrado sin vida horas después. Zoé continúa desaparecida.

Su madre también aclaró que Ciro no era el abuelo biológico de la pequeña, como se informó inicialmente, sino un hombre cercano a la familia que la quería y se encargaba de llevarla y recogerla del colegio.

Odalis ha cuestionado la capacidad de los equipos de búsqueda y pidió a la comunidad aportar imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a establecer el recorrido de su hija.

La búsqueda se extendería hasta el mar Caribe

Mientras la familia reclama más recursos, la Alcaldía de Soledad confirmó que el operativo llegó a su quinto día y solicitó apoyo logístico, tecnológico y operativo al Gobierno nacional.

La administración pidió la articulación de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para ampliar el rastreo hasta Bocas de Ceniza y mar adentro, en aguas del mar Caribe. Las labores se han extendido por distintos sectores, con recorridos terrestres y acuáticos, apoyo de pescadores y sobrevuelos con drones.

Por ahora, no hay información que permita establecer el paradero de Zoé. Su madre sigue pidiendo que no se reduzcan los esfuerzos y que las autoridades cuenten con los recursos necesarios para continuar buscándola.