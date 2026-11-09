El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre el incremento de lluvias de mayor intensidad en varias regiones de Colombia.
De acuerdo con el reporte oficial del instituto, las precipitaciones se concentrarán prioritariamente en el occidente, la región Andina y la Amazonía, mientras que en sectores del norte nacional predominarán altas temperaturas.
En Cúcuta y Neiva se prevén temperaturas máximas de 34 y 38 °C, mientras que en Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar serían de 33 y 37 °C.
Estas son las zonas del país en donde más lloverá esta semana
Para el martes 10 de noviembre, el Ideam advirtió los siguientes climas en las diferentes regiones del país:
- Lluvias fuertes: Occidente del país (Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca) y acumulados importantes en el suroriente nacional.
- Lluvias moderadas: Antioquia, Eje Cafetero, sur del país y piedemonte amazónico.
- Lluvias ligeras: Sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía.
- Tiempo seco: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, norte de Bolívar y Sucre, así como zonas del centro y oriente del país.
El pronóstico del clima para este miércoles contempla fuertes lluvias en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, el suroccidente y Caquetá. En las regiones Andina, Amazonía y en zonas del sur del Caribe y la Orinoquía, las precipitaciones serán moderadas.
Para el jueves 12 de noviembre, el Ideam advirtió lluvias fuertes en Chocó, Antioquia y departamentos del centro, además del suroriente del país. También, precipitaciones moderadas en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare.
Por último, el viernes se prevé que las lluvias de mayor intensidad se presenten en sectores del occidente, norte, sur y oriente del territorio nacional. Mientras que se registren lluvias moderadas en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.
Las fuertes precipitaciones pueden causar inundaciones o deslizamientos, y es por esto que el Ideam insta a los comités del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la comunidad en general a mantener los planes de contingencia activos ante posibles deslizamientos e incrementos en los niveles de los ríos en las zonas de mayor precipitación.