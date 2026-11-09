El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre el incremento de lluvias de mayor intensidad en varias regiones de Colombia.

Lluvias, deslizamientos y posibles inundaciones: pronóstico del clima del Ideam para este 9 de noviembre

De acuerdo con el reporte oficial del instituto, las precipitaciones se concentrarán prioritariamente en el occidente, la región Andina y la Amazonía, mientras que en sectores del norte nacional predominarán altas temperaturas.

En Cúcuta y Neiva se prevén temperaturas máximas de 34 y 38 °C, mientras que en Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar serían de 33 y 37 °C.

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Para el martes 10 de noviembre, el Ideam advirtió los siguientes climas en las diferentes regiones del país:

Lluvias fuertes: Occidente del país (Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca) y acumulados importantes en el suroriente nacional.

Occidente del país (Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca) y acumulados importantes en el suroriente nacional. Lluvias moderadas: Antioquia, Eje Cafetero, sur del país y piedemonte amazónico.

Antioquia, Eje Cafetero, sur del país y piedemonte amazónico. Lluvias ligeras: Sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía.

Sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía. Tiempo seco: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, norte de Bolívar y Sucre, así como zonas del centro y oriente del país.

El pronóstico del clima para este miércoles contempla fuertes lluvias en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, el suroccidente y Caquetá. En las regiones Andina, Amazonía y en zonas del sur del Caribe y la Orinoquía, las precipitaciones serán moderadas.

Para el jueves 12 de noviembre, el Ideam advirtió lluvias fuertes en Chocó, Antioquia y departamentos del centro, además del suroriente del país. También, precipitaciones moderadas en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare.

Por último, el viernes se prevé que las lluvias de mayor intensidad se presenten en sectores del occidente, norte, sur y oriente del territorio nacional. Mientras que se registren lluvias moderadas en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

Pareja que se protege de la lluvia Foto: Getty Images

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Las fuertes precipitaciones pueden causar inundaciones o deslizamientos, y es por esto que el Ideam insta a los comités del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la comunidad en general a mantener los planes de contingencia activos ante posibles deslizamientos e incrementos en los niveles de los ríos en las zonas de mayor precipitación.