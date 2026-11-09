A Gabriela Muñoz le molestó una pregunta que le hicieron sin filtro en X: “Y no tengo por qué avergonzarme de eso”

Gabriela Muñoz, la joven de quien dijo Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, manejaba a su antojo la Aeronáutica Civil durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar.

El pasado sábado, 7 de noviembre, un internauta se cuestionó sobre de dónde Muñoz había adquirido el dinero para comprar una camioneta “de más de 300 millones”.

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“¿De dónde salió la Toyota de más de 300 millones en los que Gabriela Muñoz hace sus videos? Además de hacer el ridículo deja en evidencia lo obvio y es que también llenó sus bolsillos atendiendo las necesidades de Petro, a los 20 años tendrías que ganar una lotería para ese lujo”, fue puntualmente el mensaje del usuario en X @RodriAguaclara.

Tras dicho cuestionamiento en X, la joven Muñoz se mostró molesta, retuiteó dicho mensaje y no dudó en responderle. Para empezar, dijo que era “inevitable responder ante semejante ridiculez”.

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Posteriormente, expuso que ella provenía de una familia que tenía la posibilidad de brindarle estabilidad económica y, que de hecho, ella había crecido “entre caballos, fincas y carros”.

En la imagen Gabriela Muñoz y al fondo la Aerocivil. Foto: Instagram Gabriela Muñoz

“Mis papás han trabajado toda su vida para brindarme estabilidad económica, educación y comodidades. Y no tengo por qué avergonzarme de eso.Mi familia paterna es caldense, ¡a mucho honor! Crecí entre caballos, fincas y carros, porque son cosas que a mi familia siempre le han gustado. Hasta mi propia casita de muñecas tenía en la finca para mis cumpleaños. Y aun así, tengo plena conciencia de mis privilegios y de que vengo de una familia trabajadora, que ha construido lo suyo con esfuerzo. Por eso defiendo a quienes todos los días se levantan con dignidad a trabajar y sostener este país, mientras tantas decisiones económicas terminan afectando sus bolsillos. No necesito inventarme una historia de pobreza para tener conciencia social, ni renunciar a mis comodidades para defender mis convicciones”, afirmó Muñoz en X.

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A final del mensaje, Muñoz dijo que no todos los carros a los que se sube son de ella y que además no esconde nada.

“Y para los obsesionados con inventarme historias de terror, ni todos los carros en los que me monto son míos, ni todo lo que ven en mis redes tiene una conspiración detrás, así ha sido mi vida desde mucho antes de que ustedes supieran de mi existencia. No hay ningún misterio, ni ninguna historia oscura que descubrir. Supérenlo y dejen de sufrir tanto por una vida que no es la suya”, concluyó la joven en su escrito.