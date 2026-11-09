El uso de explosivos para ataques contra la fuerza pública y la población civil por parte de las estructuras de alto impacto no se detiene en el país.

Explosivos decomisados por el Ejército al ELN en Antioquia. Foto: Ejército

En las últimas horas el Ejército logró una interceptación en donde un presunto guerrillero del ELN que conversa con otro le ordena que cargue un burro con explosivos.

“Eso coja dos o tres bestias, mónteles la yucas, mónteles las pepas, eso tanta mula que pasa por ahí no las van a esculcar, eso tiene que mirar hermano que tienen que quedar parecidas a las delos vecinos para que no vaya a colocar sospecha ahí”, dice uno de los presuntos integrantes del ELN.

Según fuentes militares unidades especiales de inteligencia técnica desplegadas en esta zona del nordeste de Antioquia interceptaran una serie de comunicaciones de la compañía del frente Capitán Mauricio del ELN donde se daba la orientación de acondicionar los animales con los explosivos.

En la comunicación interceptada por el Ejército, los criminales buscaban aprovecha que por la región la mayoría de las actividades campesinas las adelantan los campesinos a lomo de mula y adoptar esta clase de rutinas les podría servir para pasar desapercibidos en medio de los patrullajes de la fuerza pública.

En mulas guerrilleros del ELN transportaban explosivos en Antioquia, según el Ejército. Foto: Ejército

Con la información de la peligrosa maniobra del ELN, tropas de la Séptima División del Ejército desplegó llegaron a la vereda La Tirana, que incluyó sobrevuelos con aeronaves remotamente tripuladas con visión térmica y ubicación de tropas en puntos estratégicos.

Dijeron las fuentes militares que al llegar al punto se encontraron dos mulas que habían sido cargadas con explosivos por lo que fue necesario emplear los protocolos y procedimientos debido a la cantidad de artefactos.

Burro cargado con explosivos en Antioquia, según el Ejército. Foto: Ejército.

“En costales y recipientes plásticos los uniformados de la Séptima División del Ejército Nacional hallaron 100 minas antipersonal, 50 kilos de explosivo Anfo (de alto poder destructivo), 50 kilos más de pólvora negra y otros elementos para la elaboración y fabricación de artefactos explosivos improvisados”, manifestó una fuente militar.