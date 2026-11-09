Muere niño de 3 años en jardín de Engativá: familia cuestiona protocolos de primeros auxilios

Ángel tenía tres años y asistía a un jardín administrado por la Secretaría de Integración Social. Su familia cuestiona la atención inicial y pide esclarecer si el establecimiento cumplió los protocolos de emergencia.

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La muerte del menor, que asistía al jardín infantil La Pájara Pinta en la localidad de Engativá, dejó varios interrogantes sobre la respuesta del establecimiento ante una emergencia. El niño se habría atragantado con un trozo de manzana mientras recibía el refrigerio el viernes 23 de octubre. Un día después, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según el relato de sus familiares, el jardín se comunicó con una acudiente, quien alertó al padre del niño. Cuando llegó al lugar, el hombre intentó practicarle maniobras de primeros auxilios, pero Ángel necesitaba atención médica urgente. Fue trasladado al Centro de Atención Prioritaria en Salud Emaús y posteriormente remitido al Hospital Santa Clara.

La familia sostiene que durante la atención presentó cinco paros cardiorrespiratorios. Pese a los esfuerzos médicos, el pequeño murió el sábado 24 de octubre, después del mediodía.

Jardín infantil - Imagen de referencia Foto: Getty Images

Las dudas sobre los primeros auxilios

La principal inconformidad de los allegados está en lo que ocurrió antes de que el niño llegara a los centros médicos. Según su versión, el jardín atiende a cerca de 400 menores en jornadas diurnas y nocturnas, pero no habría contado con personal de enfermería o alguien capacitado para responder adecuadamente ante una emergencia.

“No entiendo por qué en un jardín de Integración Social tan grande no hay ni una auxiliar de enfermería, no hay nadie que pueda brindarles adecuadamente los primeros auxilios”, cuestionó una familiar.

Jardín infantil - Imagen de referencia Foto: Getty Images

Los estándares técnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social establecen que los jardines deben contar con personal cualificado y con certificación vigente en primeros auxilios durante la jornada.

También fijan una proporción de trabajadores capacitados según la cantidad de niños atendidos. El documento contempla, además, la activación de la línea de emergencias 123 y la atención inicial por parte de personal formado para responder a estas situaciones.

La existencia de estos lineamientos no demuestra por sí sola que el jardín los haya incumplido. Precisamente, la familia pide que se establezca quién atendió al menor, qué maniobras se realizaron y cuánto tiempo pasó antes de su traslado.

Lo que respondió Integración Social

La Secretaría confirmó la muerte del niño y aseguró que el equipo del jardín activó las acciones correspondientes después de detectar las dificultades respiratorias. La entidad manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del caso.

También afirmó que ha mantenido acompañamiento permanente a los familiares y que el jardín continuaría funcionando con un equipo especializado para atender las inquietudes de la comunidad educativa.

Los allegados tienen otra versión. Aunque reconocieron que recibieron respaldo inicialmente y que el seguro estudiantil cubrió parte de los gastos médicos y funerarios, aseguraron que el acompañamiento terminó después de las exequias.

La Policía realizó inspecciones en el establecimiento el día de los hechos, según los familiares, quienes dicen desconocer avances posteriores. Por ahora, las circunstancias de la emergencia y la atención que recibió Ángel en sus primeros minutos siguen pendientes de esclarecimiento.