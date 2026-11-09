La alarmante cifra de colados en Transmilenio que dio la Personería de Bogotá: en cinco minutos, los colados llenan 9 buses

Hace algunos días, la Personería de Bogotá presentó un nuevo informe que detalló una alarmante cifra respecto a la cifra de colados en Transmilenio. Aseguraron que durante un ejercicio de prevención y control realizado el pasado 28 de septiembre en 140 puntos del sistema TransMilenio, se contabilizaron 1.442 ingresos sin pagar en mediciones de cinco minutos por cada modalidad de evasión.

Una semana después de salir de la cárcel pareja volvió a ser capturada por ‘cosquilleo’ en TransMilenio

El fenómeno identificó los casos en 83 de los 140 puntos visitados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los controles de acceso y revisar las medidas implementadas para evitar el ingreso irregular al sistema.

Las estaciones con más ingresos irregulares fueron Calle 38A Sur–Centro Mayor, con 135 casos; Transversal 86, con 134, y Quiroga, con 110. Foto: Transmilenio - API

La administración distrital aseguró que durante el primer semestre de 2026 la evasión en el componente troncal alcanzó el 17,97%. En 2025, este fenómeno le costó a la ciudad $265.048.729.898, cifra que evidencia el impacto económico del ingreso irregular y la necesidad de reforzar las medidas para garantizar el pago del pasaje.

La entidad aseguró que siete de cada diez ingresos sin pagar fueron por puertas laterales y costados. Adicional a ello, de los 1.442 ingresos irregulares registrados durante el ejercicio 1.024, equivalentes al 71 %, se produjeron por puertas laterales y costados.

La Personería también alertó por la presencia de 759 vendedores informales en estaciones y alrededores de TransMilenio. En 47 puntos encontró comerciantes con cilindros o pipetas de gas. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

Las estaciones con los mayores colados son:

Calle 38A Sur–Centro Mayor, con 135 ingresos

Transversal 86, con 134

Quiroga, con 110

Fucha, con 75

Carrera 90, con 66

Fiscalía destapa prácticas aberrantes con los grupos de mensajería ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’

“Durante el recorrido, los equipos de la Personería identificaron 759 vendedores informales: 148 en el interior de 40 estaciones y portales y 611 en los alrededores de 91 puntos del sistema. Adicionalmente, en los alrededores de 47 estaciones y portales se encontraron vendedores con cilindros o pipetas de gas. Esta situación también se observó en el interior de la estación El Tiempo–Cámara de Comercio”, detalló.

El informe evidenció habitantes de calle en 59 estaciones y portales, sin presencia de entidades distritales que les brindaran atención institucional durante el recorrido. Foto: Getty Images/iStockphoto

También aseguraron que se identificaron habitantes de calle en 59 estaciones y portales, sin que durante la visita se observaran entidades distritales brindándoles atención institucional.