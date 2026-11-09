Él era Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno que fue hallado muerto en los cerros orientales de Bogotá

En un completo misterio se ha convertido la muerte de un joven identificado como Ramsés Felipe Vargas, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado viernes, 6 de noviembre, en un paraje solitario del barrio El Paraíso, en Chapinero Alto, cerros orientales de Bogotá.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el hallazgo del cuerpo sin vida fue reportado por algunos habitantes del sector, alrededor de las 5:54 a. m. sobre la vía al cable, el pasado viernes.

Ramsés Felipe Vargas se dirigía hacia una finca y fue encontrado muerto en Bogotá: iba en una camioneta que le habían regalado

Si bien serán las autoridades encargadas de establecer las causas puntuales de la muerte de Vargas, su cuerpo presentaba signos de violencia.

En cuanto a Ramsés Felipe Vargas se estableció que tiene alrededor de 38 años y que se graduó del Gimnasio Moderno de Bogotá, en el año 2013.

A propósito, desde el Gimnasio Moderno emitieron un comunicado en el que describieron al joven como una persona alegre y espontánea.

“El Gimnasio Moderno está de luto. Con profunda tristeza despedimos a Ramsés Felipe Vargas Quevedo, exalumno de la promoción 2013, cuya vida fue arrebatada por la violencia en la ciudad. En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el colegio. Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el gimnasio permanecen para siempre. Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción. Descanse en paz”, indicaron puntualmente desde el Gimnasio Moderno.

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La camioneta y los celulares del joven aparecen

Información preliminar da cuenta que Vargas había salido en su camioneta hacia una finca ubicada a las afueras de Bogotá y, luego de unos minutos, su familia perdió rastro de él.

Ahora, ni su camioneta blindada, ni son celulares, aparecen. En tal sentido, las autoridades no descartan que a Vargas lo hallan asesinado por robarlo, aunque todo es materia de investigación.