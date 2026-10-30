En los departamentos del Cauca y el Chocó se reportó un fuerte aguacero este viernes que generó graves afectaciones en varios de sus municipios. Las intensas precipitaciones y los vientos de gran magnitud dejaron varias estructuras colapsadas en la región.

Esta jornada lluviosa superó las estimaciones del Ideam, que esperaban una jornada de lluvias moderadas en el Cauca. Sin embargo, en la tarde confirmó que esta región fue la más afectada por las precipitaciones este viernes.

Calles inundadas y quebradas desbordadas: emergencia en Fusagasugá tras los aguaceros de este miércoles

El fuerte aguacero en el Cauca dejó varias afectaciones en Popayán y en la vía a El Tambo, en Cajete, donde las precipitaciones alteraron la normalidad de este 30 de octubre.

Un fuerte aguacero y vendaval causó emergencias en Cauca. En el sur de Popayán cayó el techo de una edificación, mientras que un árbol y un poste bloquearon la vía a El Tambo, en Cajete, y dejaron varios sectores sin luz. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/E4SKQsqDrg — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

En el sur de Popayán colapsó el techo de una edificación en el sector del Valle del Ortigal por las fuertes ráfagas de viento. También se reportaron la caída de un poste de energía y la de un árbol en el sector conocido como Cajete, en la vía Popayán-El Tambo.

La caída de este poste obligó al cierre completo de la vía y dejó sin fluido eléctrico a los residentes del sector de Cajete.

Colapsó el techo de una edificación en el sector del Valle del Ortigal en el sur de Popayán. Foto: Suministrado a SEMANA - API

La emergencia se intensificó porque, según el reporte regional, estas fuertes precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas que no fueron exclusivas de Popayán. La propia comunidad reportó que municipios aledaños también se vieron afectados por los vendavales y las intensas lluvias.

En respuesta, el Cuerpo de Bomberos de Popayán aseguró que ya atiende la emergencia en diferentes sectores de la ciudad, mientras las lluvias continúan en la región.

Según el Ideam, la jornada de fuertes lluvias también azotó los siguientes departamentos: Magdalena, sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Vichada, Vaupés y Guainía. En varios de ellos no se reportaron grandes afectaciones para la ciudadanía, a diferencia de lo ocurrido en Cauca y Chocó.

La emergencia en Chocó

En Acandí, en el norte del Chocó, los ciudadanos reportan graves inundaciones en el casco urbano y las zonas rurales por las fuertes lluvias que reportó el Ideam. A través de un video, un líder de la región pidió ayuda al Gobierno nacional.

Las imágenes evidencian la gran afectación que se presentó en el municipio, con amplias zonas anegadas por las lluvias.

Además, el líder social pidió la atención a esta situación luego de asegurar que la administración del gobierno Petro fue “mezquina” y no le entregó las ayudas básicas para atender este tipo de situaciones complejas.