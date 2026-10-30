En medio de una audiencia que estuvo marcada por los gestos de burla y distracción, un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a siete personas capturadas durante un “megaoperativo” en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

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Durante la diligencia, que se realizó en el complejo judicial de Paloquemao, los detenidos mostraron, en varios momentos, una actitud displicente mientras el juez definía la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía General.

El juez, teniendo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía General, advirtió que estas personas representan un peligro para la sociedad. Por ello, consideró necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estas siete personas, según se resaltó en la imputación de cargos, hacían parte de la banda ‘Los Caminantes’, dedicada a la venta de drogas en la localidad de Santa Fe.

Igualmente, el juez llamó la atención sobre el uso de menores de edad para la ejecución de actividades delincuenciales relacionadas con la venta de droga en el centro de Bogotá, así como para la recepción del dinero producto de la venta de estupefacientes y para realizar labores de “campaneros”, con el fin de alertar sobre la presencia de las autoridades en los lugares donde realizaban estas actividades ilegales.

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Esta banda tenía su centro de operaciones delictivas en el sector de San Victorino, reconocido por su comercio informal.

Un informe de un agente encubierto documentó las actividades de venta de estupefacientes en la zona.

“Vecinos del sector coincidieron en afirmar (que el hombre conocido como El Flaco) que se encontraba realizando actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes”, precisó el juez de control de garantías.

En este sentido, consideró que estas siete personas están plenamente identificadas como parte de la organización criminal. Las actividades relacionadas representan una grave afectación para la sociedad.

El juez advirtió que estas personas no cuentan con ningún tipo de arraigo, lo que aumenta la probabilidad de que se fuguen y continúen con sus actividades delictivas en otras partes de Bogotá.

La Fiscalía General les imputó delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En las próximas horas se definirá el lugar de reclusión de estas siete personas.