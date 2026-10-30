Bogotá activa alerta amarilla en toda su red hospitalaria por Halloween: “máxima ocupación”

La medida contempla posibles accidentes de tránsito, lesiones e intoxicaciones durante el fin de semana. Las instituciones deberán revisar la disponibilidad de personal, equipos, medicamentos y capacidad de atención.

Dulces, maquillaje y licor en Halloween: lo que se debe tener en cuenta para evitar riesgos

Halloween tendrá una vigilancia especial en Bogotá, pero esta vez la atención no estará puesta únicamente en las calles. La Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla hospitalaria para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas y privadas, ante los posibles incidentes que podrían presentarse durante las celebraciones del fin de semana.

La decisión busca que la red hospitalaria esté preparada para responder a emergencias relacionadas con accidentes de tránsito, lesiones accidentales e intoxicaciones. La medida comenzará a las 6:00 p. m. de este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre.

La Secretaría de Salud informó sobre la declaratoria a través de su cuenta de X y explicó que la decisión responde al aumento de la movilidad, las aglomeraciones y las actividades recreativas que suelen concentrarse durante esta fecha. “Se prevé máxima ocupación en los hospitales”.

Los riesgos que tendrán bajo vigilancia los hospitales

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es el movimiento de personas durante la noche del 31 de octubre. Los recorridos de niños y adolescentes para pedir dulces, las salidas familiares y las reuniones pueden aumentar la circulación en las vías y, con ella, la posibilidad de siniestros viales.

A esto se suman las actividades en espacios públicos, establecimientos comerciales y zonas de entretenimiento, donde también podrían presentarse situaciones que requieran atención médica.

Niños disfrazados pidiendo dulces y celebrando el Halloween Foto: Getty Images

Por eso, la alerta no se limita a una recomendación general. Las IPS deberán activar los procedimientos contemplados en sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario, de acuerdo con su nivel de complejidad, los servicios habilitados y su capacidad de atención.

Entre las instrucciones de la Secretaría se encuentran la activación de los protocolos institucionales, la verificación de la disponibilidad del personal asistencial y la disposición de trabajadores de refuerzo. También deberán revisar los medicamentos, los suministros y el funcionamiento de los equipos médicos.

El nuevo edificio está dotado con tecnología de punta en equipos biomédicos, lo que permitirá mejorar la atención y reducir la estancia hospitalaria de los pacientes Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, las instituciones tendrán que comprobar la disponibilidad de áreas de expansión, mantener la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá, verificar el transporte asistencial y agilizar la recepción de pacientes.

¿Qué hacer si ocurre una emergencia durante Halloween?

La ciudadanía podrá comunicarse con la línea 123 para reportar situaciones que requieran atención médica y coordinar la respuesta de los organismos de emergencia, incluida la atención prehospitalaria cuando sea necesaria.

Al realizar la llamada, las autoridades recomiendan entregar la ubicación exacta, explicar qué ocurrió, indicar cuántas personas necesitan ayuda y describir su estado de salud.

La alerta amarilla estará vigente durante todo el fin de semana festivo y busca que los centros asistenciales puedan responder oportunamente ante un eventual aumento en la demanda de los servicios de urgencias.