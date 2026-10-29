Diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos: las nuevas metas de Colombia frente al cáncer

Colombia registró más de 114.000 casos nuevos de cáncer en 2022 y las proyecciones indican que esta cifra podría aumentar cerca del 60 % para 2040 y hasta un 92,8 % para 2050.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología presentaron el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035.
Adoptada mediante la Resolución 1233 de 2026, la política establece nueve líneas estratégicas y un componente especial para el cáncer infantil. Su objetivo es fortalecer la prevención, mejorar la supervivencia y garantizar una atención integral y oportuna en el territorio nacional.
Uno de los ejes del plan es la prevención, debido a que aproximadamente el 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables. Por eso, contempla acciones:
- Fortalecer la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.
- Reducir el consumo de tabaco y alcohol.
- Promover hábitos saludables.
- Controlar factores ambientales.
“El plan propone fortalecer los programas de tamización para cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal, ampliar la detección oportuna de otros tipos de cáncer y fortalecer las redes de servicios oncológicos. Con estas acciones buscamos que más personas reciban un diagnóstico a tiempo, accedan a tratamientos oportunos y tengan mayores posibilidades de supervivencia”, señaló la ministra de Salud, Ana María Vesga.
La ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, presentó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2025-2035, que establece las metas nacionales para prevenir, detectar y tratar esta enfermedad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VEDTFrAxPj— Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026
Entre las metas para 2035 está reducir a 30 días o menos el tiempo promedio entre la sospecha médica y la confirmación del cáncer de próstata, que en 2024 fue de 76,3 días. También se busca que el tratamiento para el cáncer de colon y recto comience en un promedio de 30 días o menos después del diagnóstico.
En cuanto a la detección del cáncer colorrectal, el país espera aumentar la cobertura de las pruebas entre las personas de 50 a 75 años del 23 % registrado en 2025 al 80 % en 2035.
El plan también busca disminuir las desigualdades territoriales, garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar la atención de niños y adolescentes. Además, incluye medidas para impulsar la investigación científica y el uso de herramientas como la inteligencia artificial.
La implementación será evaluada en 2028, 2030 y 2035 para medir los avances y ajustar las acciones.