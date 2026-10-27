La Superintendencia Nacional de Salud designó a Mariam Liliana Carrillo Peña como interventora suplente de la Nueva EPS.

Esto se debe a la incapacidad del titular, Roberto José Solano, quien reportó dificultades en su estado de salud para continuar con el cargo a su cargo.

Ante esta razón, la Superintendencia Nacional de Salud designó a una funcionaria con trayectoria dentro de la misma entidad para asumir el papel de suplente durante esta situación.

¿Quién es la nueva interventora suplente?

Mariam Liliana Carrillo Peña es médica y cirujana, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y está vinculada a Nueva EPS desde mayo de 2008.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por Supersalud, durante su trayectoria en la entidad, ha ocupado distintos cargos relacionados con la gestión administrativa y asistencial.

Entre ellos se encuentran la gerencia zonal de Boyacá, la gerencia encargada de Gestión Territorial y la vicepresidencia de Salud encargada.

Su experiencia incluye el liderazgo de equipos de trabajo, la gestión territorial, la contratación de redes de prestadores de servicios y los procesos orientados al mejoramiento de la calidad de la atención.

La Nueva EPS es una de las entidades del sistema de salud colombiano, por lo que los cambios en su dirección durante la intervención son relevantes para el seguimiento de su gestión.

Por ahora, la información suministrada sobre el nombramiento no precisa cuánto tiempo permanecerá Carrillo Peña en esta función ni establece cambios adicionales en la administración de la entidad.

Supersalud designó a Mariam Liliana Carrillo Peña como interventora suplente dela Nueva EPS. Foto: X @Supersalud

Nueva EPS continúa bajo intervención

Roberto José Solano Navarra fue designado como agente interventor de Nueva EPS el 18 de agosto de 2026, según informó la propia aseguradora.

Llegó al cargo en reemplazo de Jorge Iván Ospina Gómez, quien había asumido esa responsabilidad en abril.

La intervención de Nueva EPS comenzó en abril de 2024 y busca atender los problemas que afectan su funcionamiento.

En agosto de 2026, la Superintendencia señaló dificultades relacionadas con la gestión financiera, la suficiencia de la red de servicios, el cumplimiento de órdenes y el reporte de información.

Además, la entidad no contaba con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados para las vigencias 2023, 2024 y 2025, además de registrar incumplimientos en la entrega de información oficial al organismo de vigilancia.

La Nueva EPS se encuentra bajo una medida de intervención y la gestión de sus responsables tiene implicaciones para la administración de la entidad y el seguimiento de sus obligaciones.