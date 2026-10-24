Salud mental, el verdadero motor del desarrollo: las grandes conclusiones del foro HumanaMENTE

La salud mental dejó de ser un asunto exclusivamente individual para convertirse en un desafío social y económico. Así lo planteó Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia y cofundador de I+D, durante la apertura del foro.

- José María Aznar: Expresidente del Gobierno de España y Presidente Ejecutivo de la Fundación FAES. - Iván Duque :Expresidente de Colombia - François Roudié: Embajador de la Unión Europea, Jefe de la Delegación ante la República de Colombia. Moderación: Yesid Lancheros, Director de SEMANA Foto: Alejandro Acosta

La conversación continuó con Nassir Ghaemi, psiquiatra de Harvard Medical School, quien expuso cifras sobre la prevalencia de trastornos como la ansiedad y la depresión. Su planteamiento puso en el centro una idea: cuidar la salud mental es también proteger el capital humano y ampliar las posibilidades de progreso de las sociedades.

Nassir Ghaemi. Foto: Alejandro Acosta

El psiquiatra advirtió que la ansiedad y la depresión afectan del “10 al 20 por ciento de la población en general en el mundo”. También señaló que la esquizofrenia impacta a cerca del 1 por ciento de la población, mientras que el trastorno bipolar se sitúa, según las cifras que expuso, alrededor del 5 por ciento.

Esencial para el capital humano

El expresidente Iván Duque y su esposa, María Juliana Ruiz, lideraron el foro anual Innovación para el Desarrollo I+D, HumanaMENTE. Foto: Alejandro Acosta / SEMANA

El expresidente Iván Duque y su esposa, María Juliana Ruiz, lideraron este encuentro sin precedentes en la discusión por la salud mental en Colombia. Se trata de la tercera edición del Global Development Forum. El primero fue sobre inteligencia artificial y el segundo sobre energía. En el encuentro, el exmandatario advirtió: “Nunca antes habíamos visto en el mundo un crecimiento más acelerado de los sentimientos de soledad. Y de soledad desde edades tempranas”.

El expresidente compartió cifras sobre la salud mental en el mundo, recordó las políticas de su gobierno, habló de la necesidad de invertir en este tema desde la primera infancia hasta el final de la vida y aseguró que se trata de un asunto esencial para desarrollar el capital humano. La ex primera dama María Juliana Ruiz habló en el cierre del evento y agradeció el trabajo de tantas voces que se sumaron para que este debate fuera posible.

Emociones positivas

Dan Foy: Líder de Gallup para la investigación global en Estados Unidos Foto: Alejandro Acosta

Entender el cerebro y reconocer cómo se siente la población fueron dos aproximaciones complementarias durante la jornada. Zoltán Molnar, profesor de neurociencia del desarrollo de la Universidad de Oxford, abordó la ciencia detrás del funcionamiento cerebral. Por su parte, Dan Foy, líder de investigación global de Gallup en Estados Unidos, presentó datos sobre las experiencias emocionales de las personas. Una de las cifras que destacó fue la relacionada con Colombia: “El 98 por ciento de la gente en Colombia se ha sentido bien”, señaló, en referencia a uno de los indicadores expuestos durante su intervención.

El dato puso sobre la mesa la importancia de observar no solo los trastornos y las dificultades, sino también las experiencias y emociones positivas que forman parte del bienestar. La mañana incluyó, además, reflexiones de empresarios y líderes como Juan Carlos Ortiz, Pedro Bernal Lara, Wilder Zapata, María Fernanda Suárez, Carlos Malatesta y Catalina Muñoz, quienes hablaron sobre los vínculos entre desarrollo, liderazgo y vida laboral.

Liderazgo y entornos de trabajo

Desde Londres, Theresa May, primera ministra del Reino Unido entre 2016 y 2019, envió un mensaje sobre la necesidad de prestar especial atención a las nuevas generaciones. Foto: Getty Images for Concordia Summi

La salud mental también se juega en los espacios donde las personas estudian, trabajan y ejercen responsabilidades de liderazgo. En la charla ‘La salud mental detrás del liderazgo’, George Logothetis, presidente ejecutivo de Libra Group, abordó una dimensión que trasciende las decisiones empresariales: el bienestar de quienes lideran y de las personas que integran sus organizaciones.

Desde Londres, Theresa May, primera ministra del Reino Unido entre 2016 y 2019, envió un mensaje sobre la necesidad de prestar especial atención a las nuevas generaciones. “Cuando hablamos de salud mental, tenemos que pensar en los jóvenes, necesitamos pensar en la educación, su impacto en la sociedad, el impacto de las redes sociales en ellos. También es importante recordar que, al analizar la salud mental, nunca debemos olvidar el impacto del lugar de trabajo”, afirmó. Su intervención amplió la discusión sobre las responsabilidades de las instituciones y las empresas en la construcción de ambientes que favorezcan el bienestar.

Estándares de juego responsables

Juan Carlos Restrepo: Presidente Asociación Colombiana de Operadores de Juegos - Asojuegos Foto: Alejandro Acosta

El impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial y los algoritmos en el bienestar mental ocupó otro de los espacios centrales del foro. En el panel sobre cómo diseñar entornos digitales más saludables participaron Andrew Cong, Gita Vaid, Sandra Cortesi y Víctor Muñoz, con perspectivas que conectaron la tecnología, la salud mental y los desafíos de la sociedad contemporánea. La conversación coincidió con una discusión sobre la responsabilidad de las industrias frente a sus usuarios.

Juan Carlos Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos), expuso tres líneas de trabajo para consolidar una industria responsable: fortalecer la confianza y la protección mediante la prevención y la diferenciación entre la oferta legal y la ilegal; impulsar estándares de juego responsable y la articulación entre industria, Estado y academia; y establecer indicadores medibles que permitan evaluar resultados. El mensaje apuntó a la necesidad de convertir los compromisos en acciones verificables.

Construir ciudades que cuiden

Elkin Velásquez: Director Regional para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) Foto: Alejandro Acosta

La formación socioemocional y el entorno urbano fueron dos escenarios desde los cuales el foro examinó las condiciones que pueden favorecer la salud mental. En el espacio ‘Educar conscienteMENTE: formar para la vida y construir entornos que cuidan’, Charlotte Greniez Rodríguez, Yahira Guzmán, Steven Hammerman y María Victoria Angulo abordaron la importancia de formar personas y comunidades capaces de reconocer y gestionar sus emociones. La discusión puso de relieve que la educación no se limita a transmitir conocimientos: también implica crear ambientes seguros y fortalecer habilidades para la vida.

Desde otra perspectiva, Elkin Velásquez, director regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, llevó la conversación al espacio público con la charla ‘UrbanaMENTE: ciudades para el bienestar mental y el desarrollo humano’. Su intervención destacó cómo el urbanismo, el diseño de las ciudades y la forma en que las personas habitan sus espacios influyen en su bienestar.