El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó suspender la comercialización y distribución del producto Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels, promocionado en plataformas digitales como suplemento dietario.

Este popular medicamento está siendo falsificado y es un riesgo para la salud: podría estar en su posesión

La autoridad de control constató que el producto se distribuye en etiquetas en idioma inglés, atribuyéndose propiedades terapéuticas para frenar la caída del cabello y equilibrar la dihidrotestosterona (DHT), funciones médicas no autorizadas para su categoría. El Invima declaró como fraudulento el producto Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels al carecer de registro sanitario vigente.

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De acuerdo con las indagaciones de las autoridades sanitarias, el producto es promocionado de manera activa en la red social Instagram y en portales web comerciales sin contar con los certificados de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la legislación colombiana.

El ente regulador explicó que, al considerarse una sustancia fraudulenta en los términos del Decreto 3249 de 2006, se desconocen los procesos de fabricación, la composición real de sus ingredientes, la trazabilidad de los insumos y las condiciones de almacenamiento. La falta de certificación sanitaria en el producto representa un riesgo potencial para la salud de la ciudadanía.

Invima advierte riesgos a la salud por el uso de suplemento para el cabello sin registro sanitario. Foto: Pumpkin Seed Oil-Hair Bond

Medidas preventivas e instrucciones para las autoridades del sector salud

Frente a la detección del producto en canales de venta en línea, la agencia sanitaria instó a los ciudadanos a abstenerse de adquirir o consumir estas cápsulas blandas y a verificar siempre la autenticidad del registro sanitario en la plataforma oficial de la entidad antes de ingerir suplementos o fitoterapéuticos.

Para las personas que se encuentren consumiendo la sustancia, el organismo recomendó la suspensión inmediata y el reporte de eventuales efectos adversos a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El organismo de control solicitó a los usuarios suspender el consumo de inmediato y notificar cualquier reacción adversa a la red oficial.

Invima advierte riesgos a la salud por el uso de suplemento para el cabello sin registro sanitario. Foto: Pumpkin Seed Oil-Hair Bond

Adicionalmente, el ente de vigilancia instruyó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para que adelanten operativos de inspección, control y decomiso del producto en los establecimientos bajo su jurisdicción.

Asimismo, se solicitó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), a los profesionales de la salud y a la Red Nacional de Farmacovigilancia implementar búsquedas activas de pacientes que hayan presentado complicaciones de salud vinculadas al uso de esta sustancia no autorizada.