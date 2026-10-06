Invima emitió alerta sobre popular crema facial vendida a través de WhatsApp: “Graves riesgos”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que denuncias ciudadanas y labores de vigilancia sanitaria ayudaron a detectar la distribución del cosmético Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream perteneciente a la marca Nida.

Invima alertó por estos lentes de contacto: la entidad pidió revisar el producto

Este producto era comercializado por medio de canales digitales como páginas web y mensajería instantánea, principalmente a través de la aplicación WhatsApp.

La propuesta para modernizar el Invima que llegó al Congreso de la República y que eliminaría el represamiento que afecta a pacientes

El Invima señaló que la referencia carece del código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO); este registro es un requisito indispensable para que un producto de esta categoría pueda ser vendido legalmente en Colombia.

Debido a ello, la entidad catalogó el utensilio como fraudulento y advirtió que su venta e importación representan una clara infracción normativa.

Asimismo, el Invima comunicó que, ante la carencia de la NSO, utilizar el producto implica una exposición a posibles “graves riesgos para la salud de los consumidores”, dado que no se cuenta con certificaciones sobre su origen, sus ingredientes o sus condiciones de manufactura. Además, las autoridades remarcaron la imposibilidad de evaluar su seguridad, calidad y efectividad de uso de manera científica.

Esto debe hacer si tiene el producto

Inicialmente, el Invima especificó que, si se utiliza este producto con regularidad, debe ser suspendido de manera inmediata. De igual forma, recomendó abstenerse de comprar cualquier tipo de cosmético que carezca de registro sanitario vigente, recordando que los comercios electrónicos suelen ser vías frecuentes para la difusión de estas irregularidades.

El Invima habilitó su plataforma web oficial para que los usuarios puedan denunciar de forma anónima a las personas o los establecimientos que distribuyan este cosmético. De forma paralela, el sitio web institucional dispone de la sección de Servicios en Línea para verificar el código NSO de cualquier artículo antes de realizar una compra.

Las autoridades señalaron también que al comprar en canales no autorizados se pierde la trazabilidad de la mercancía, lo que impide verificar si los envíos y almacenamientos mantuvieron las condiciones térmicas idóneas, factor que puede alterar o descomponer los componentes químicos de los productos.

Lo que les espera a los que vendían este producto

Para hacer frente a la propagación del producto fraudulento, el Invima instruyó a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales desplegar operativos de inspección, vigilancia y control. Estas dependencias deberán intervenir en los recintos comerciales de su jurisdicción donde se presuma la venta o aplicación de la crema mencionada.

En caso de hallar existencias físicas durante los controles territoriales, las autoridades locales tendrán la facultad de aplicar las medidas sanitarias de seguridad correspondientes y deberán notificar de inmediato al Invima para coordinar el respectivo decomiso o destrucción del material hallado.

Por último, el ente regulador lanzó un llamado estricto a importadores, distribuidores y comerciantes para que se abstengan de vender esta referencia cosmética. Aquellos establecimientos que incumplan la advertencia quedarán sujetos a procesos sancionatorios y multas económicas estipuladas en la legislación sanitaria del país.