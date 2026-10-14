Invima alertó por famoso bloqueador utilizado en el país; lote del producto fue falsificado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la presunta falsificación de SUNDAY’S Loción FPS 50, luego de conocer una denuncia de un consumidor que identificó diferencias en las características del producto que había adquirido.

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La alerta señala que el producto involucrado corresponde al lote 06640423, que reporta la Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC84993-18CO, cuyo titular es Laboratorios Siegfried S.A.S.

Alerta sanitaria por la presunta falsificación de SUNDAY’S Loción FPS 50 Foto: Invima

De acuerdo con la información entregada al Invima, el caso comenzó cuando un consumidor manifestó haber encontrado diferencias en el olor, la textura y el comportamiento de la loción durante su aplicación, en comparación con el producto que utilizaba habitualmente.

Según el reporte conocido por la autoridad sanitaria, el consumidor adquirió el producto en una tienda del barrio Santo Domingo, en Facatativá, Cundinamarca. Al abrir el sachet, percibió un olor diferente y posteriormente encontró diferencias en las etiquetas al comparar fotografías del empaque.

Además, señaló que, tras aplicar una pequeña cantidad en el rostro, la loción se tornó reseca y tenía una textura demasiado líquida. Sin embargo, indicó que no presentó cambios negativos en su estado de salud después de utilizarla.

A raíz de la denuncia, Laboratorios Siegfried S.A.S. adelantó una investigación que incluyó la revisión de la trazabilidad del lote, la comparación del material de empaque y la codificación frente a muestras de retención, así como análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

En total, el titular recibió ocho muestras asociadas al lote 06640423, cuya fecha de vencimiento era septiembre de 2026. Según la información técnica suministrada por la compañía, las diferencias encontradas durante las verificaciones fueron consistentes con una presunta falsificación.

El Invima recomendó suspender inmediatamente el uso de SUNDAY’S® Loción FPS 50 del lote 06640423 cuando existan sospechas sobre su autenticidad.

Alerta sanitaria emitida por el Invima. Foto: Invima

La entidad también pidió a los consumidores denunciar los establecimientos o personas que distribuyan o comercialicen el producto sospechoso. Las denuncias pueden presentarse a través de la página web del Invima, en el siguiente enlace: https://sesuite.invima.gov.co:444/Pqrsd/peticiones/solicitud.

En caso de presentar una reacción adversa inesperada tras utilizar este u otro producto cosmético, se recomienda reportar la situación mediante los canales institucionales y adjuntar la documentación y las fotografías disponibles.

Asimismo, la autoridad sanitaria recordó la importancia de verificar la Notificación Sanitaria Obligatoria de los cosméticos antes de comprarlos, especialmente cuando se adquieren por internet o a través de canales de comercialización que generan dudas sobre su procedencia.

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Invima pidió evitar la comercialización del producto sospechoso

La alerta también está dirigida a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda comercializarse el producto.

En caso de encontrar unidades del lote señalado con características coincidentes con las descritas en la alerta, las autoridades deberán informar al Invima y tomar las medidas sanitarias correspondientes.