El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que un juez constitucional falló a su favor en una acción de tutela interpuesta contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), por la falta de respuesta a solicitudes de información relacionadas con la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG).

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En un pronunciamiento divulgado el 26 de noviembre de 2026, la cartera señaló que la decisión judicial amparó su derecho fundamental de petición, al considerar que la federación no había entregado la totalidad de la información solicitada, ni respondido de manera completa, clara y de fondo a los requerimientos formulados.

#Comunicado | ⚖️🇨🇴 "Los recursos parafiscales no son propiedad de quienes los administran. Su manejo exige transparencia, soportes verificables y rendición de cuentas". Nuestro ministro Indalecio Dangond informó que un juez constitucional concedió tutela a favor del Ministerio de Agricultura y ordenó a FEDEGÁN responder, en un término improrrogable de 48 horas ⏳, los 61 requerimientos pendientes y entregar los soportes documentales 📄 sobre el manejo del Fondo Nacional del Ganado. Ejerceremos todas nuestras facultades de inspección, vigilancia y control 🔍 para proteger los recursos de los ganaderos colombianos. 🐄📋 — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 26, 2026

Según el ministerio, el despacho judicial estableció que Fedegán incumplió su deber de responder integralmente las solicitudes, situación que motivó la presentación de la acción constitucional.

Como resultado del fallo, el juez ordenó a la federación completar las respuestas a los 61 requerimientos que se encuentran pendientes. Para ello, estableció un plazo máximo de 48 horas, contado a partir de la notificación de la decisión.

La orden también contempla la entrega de los respectivos soportes documentales y exige que las respuestas sean precisas, completas y de fondo frente a cada uno de los puntos planteados por el Ministerio de Agricultura.

La controversia está relacionada con la información que la cartera ha solicitado sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado, un asunto que hace parte de las funciones de seguimiento y control institucional que ejerce el Gobierno sobre los recursos parafiscales del sector ganadero.

En su comunicado, el ministerio manifestó que hará seguimiento al cumplimiento de la decisión judicial y advirtió que, en caso de que Fedegán no acate la orden dentro del plazo establecido, acudirá a los mecanismos legales correspondientes.

Fededán deberá cumplir con el fallo en el plazo establecido por la ley. Foto: Daniel Reina

“Seremos absolutamente rigurosos en el cumplimiento de esta decisión”, indicó la cartera, al referirse a las actuaciones que adelantará para garantizar que se entregue la información requerida.

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Asimismo, señaló que, si la federación desatiende la disposición judicial, evaluará la posibilidad de solicitar la apertura de un incidente de desacato y promover las acciones legales previstas en la ley.

El Ministerio precisó que estas actuaciones se adelantarían sin perjuicio de las demás medidas administrativas, legales y contractuales a que haya lugar.