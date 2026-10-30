La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que acatará la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó suspender la intervención forzosa administrativa de Coosalud EPS.

La determinación abre el camino para devolver la administración de la entidad a sus antiguos directivos, en un proceso que involucra a más de 3,3 millones de afiliados.

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Supersalud devolverá la administración de Coosalud

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó este viernes 30 de octubre de 2026 que cumplirá la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, proferida en el marco de una acción popular, relacionada con la intervención forzosa administrativa de Coosalud EPS.

La medida, adoptada por la Supersalud el 22 de noviembre de 2024, es la que ahora deberá suspenderse en cumplimiento de la determinación judicial.

A través de un comunicado, el organismo de vigilancia informó que adelantará las actuaciones administrativas correspondientes para dar paso a la devolución de la administración de la EPS a sus antiguos directivos, conforme a lo dispuesto por el Tribunal y al marco legal vigente.

La decisión se refiere exclusivamente a Coosalud EPS y no constituye una disposición general sobre las demás entidades promotoras de salud del país.

La Superintendencia señaló que el proceso se realizará de manera organizada, técnica y gradual. El propósito es evitar que el cambio de administración genere dificultades en el funcionamiento de la EPS o afectaciones para sus usuarios.

En ese sentido, la entidad aseguró que trabajará para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, la adecuada atención de los afiliados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Coosalud.

La Supersalud no anunció una fecha específica para completar la devolución ni detalló las etapas que tendrá el procedimiento administrativo.

Por ahora, lo confirmado es que adelantará las actuaciones necesarias para cumplir la orden judicial.

Comunicado Superintendencia Nacional de Salud. Foto: Superintendencia Nacional de Salud.

¿Qué pasará con los afiliados de Coosalud EPS?

Uno de los principales aspectos de la transición será proteger la atención de los 3.337.343 afiliados que tiene Coosalud EPS, cifra señalada expresamente por la Superintendencia en su comunicado.

La entidad indicó que el proceso deberá desarrollarse sin interrupciones en la prestación de los servicios médicos y sin afectar los compromisos que tiene la EPS con sus usuarios.

Coosalud opera en Bogotá y otros 28 departamentos de Colombia, con presencia principalmente en Valle del Cauca y Antioquia.

Por esta razón, la transición administrativa deberá garantizar la continuidad de la operación de la EPS en los territorios donde presta sus servicios.

Centro de atención médica de Coosalud. Foto: Coosalud

La Superintendencia también aclaró que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre Coosalud, con el objetivo de proteger el derecho a la salud de sus afiliados.

El principal desafío será concretar la devolución de la administración sin afectar a los millones de usuarios que reciben atención a través de Coosalud.