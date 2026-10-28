Dulces, maquillaje y licor en Halloween: lo que se debe tener en cuenta para evitar riesgos

A pocos días de Halloween, Bogotá intensificó los controles sanitarios para prevenir riesgos relacionados con los dulces, los alimentos, el licor, el maquillaje y otros artículos de temporada. La Secretaría Distrital de Salud programó 209 operativos en las 20 localidades y entregó recomendaciones para proteger especialmente a los niños.

Cinco recomendaciones para celebrar Halloween sin convertir los disfraces en un problema ambiental

Según el balance divulgado el 27 de octubre, se habían realizado 140 operativos de alimentos y bebidas, con la intervención de alrededor de 500 establecimientos. Durante las inspecciones se revisaron más de 21.000 kilogramos de alimentos y se destruyeron 250 kilogramos de dulces y chocolates por alteraciones o problemas de rotulado. También fueron destruidos 180 litros de bebidas no alcohólicas y 130 litros de licor.

Funcionaria de la Secretaría de Salud inspeccionando botellas de licor para Halloween. Foto: Secretaría de Salud en Bogotá - API

¿Qué revisar antes de entregar dulces?

La Secretaría de Salud recomienda entregar únicamente golosinas empacadas de fábrica, con sus sellos originales, y comprobar las fechas de vencimiento y el estado de los empaques. Los productos descoloridos, derretidos, húmedos o con olores y texturas extrañas deben desecharse.

También pide verificar los ingredientes cuando los menores tengan alergias alimentarias y evitar alimentos de establecimientos informales. Los niños deben estar supervisados durante los recorridos. Si presentan náuseas, vómito o diarrea, deben recibir atención médica sin automedicarse.

Dulces para Halloween en supermercado Foto: Getty Images

La directora de Salud Colectiva, Sofía Ríos, advirtió sobre otro factor que las familias deben tener en cuenta. “Estamos en pleno pico respiratorio”, señaló, y recomendó no llevar a los niños con síntomas respiratorios a recorridos nocturnos prolongados, para evitar que se agraven.

Niños disfrazados pidiendo dulces y celebrando el Halloween Foto: Getty Images

Disfraces, maquillaje y licor bajo vigilancia

El Distrito aconseja evitar máscaras que dificulten la visión o la respiración y restringir accesorios con puntas, como espadas y varitas. Para el maquillaje, recomienda revisar la información del fabricante, los ingredientes y la fecha de vencimiento, además de realizar una prueba de sensibilidad en el antebrazo. Si aparecen ardor, enrojecimiento o brotes, debe suspenderse el producto y reportarse ante el Invima y la Secretaría de Salud.

Los lentes de contacto cosméticos deben comprarse en establecimientos autorizados, como ópticas con consultorio, y contar con registro sanitario. No deben compartirse y deben limpiarse con las soluciones indicadas por el fabricante. Ante dolor, visión borrosa o enrojecimiento, se debe suspender su uso y acudir al médico.

Funcionaria de la Secretaría de Salud revisando bolsas de dulce para Halloween. Foto: Secretaría de Salud en Bogotá - API

En cuanto al licor, la recomendación es evitar su consumo. Quienes lo adquieran deben revisar que los envases, tapas, bandas de seguridad, dosificadores y etiquetas no presenten señales de manipulación o adulteración.

Recomendaciones para los recorridos

Las autoridades también piden planear las rutas, acordar puntos de encuentro, identificar el CAI más cercano, respetar las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Ante una urgencia de salud o una alerta relacionada con alimentos, bebidas o artículos de temporada, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137.