Las denuncias de los habitantes del Park Way, en Bogotá, por el ruido que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada terminaron en una medida contra un establecimiento comercial ubicado en la calle 39B con carrera 21.

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Según informó la Secretaría de Seguridad, las autoridades ordenaron a este comercio la suspensión definitiva de la actividad de venta y consumo de licor en horario nocturno.

La decisión responde a las inconformidades manifestadas por los vecinos, quienes señalaron que la música a alto volumen afectaba la tranquilidad del sector y su derecho al descanso. Además, cuestionaron la compatibilidad de la actividad comercial con el carácter residencial de la zona.

La medida, sin embargo, recae sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el horario nocturno y no implica el cierre total del establecimiento.

Uno de los elementos considerados en el caso fueron las mediciones de ruido reportadas, que registraron niveles de entre 69 y 80 decibeles. Estas cifras llevaron a evaluar las emisiones sonoras y sus posibles efectos sobre las viviendas cercanas.

Las quejas ciudadanas se hicieron públicas durante julio, agosto y septiembre de 2026. En ellas, los residentes reclamaron una intervención para verificar las condiciones de funcionamiento del establecimiento y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el ruido y el uso del suelo.

“Afectan la salud, la habitabilidad y el derecho al descanso de la comunidad”, fue uno de los reclamos expresados por los vecinos, quienes también acudieron a mecanismos formales, incluida una querella, para solicitar que las autoridades atendieran la situación.

En la atención de esta problemática participaron los gestores del orden de la Secretaría de Seguridad, quienes acompañan a las comunidades, escuchan sus preocupaciones e identifican los factores que pueden afectar la convivencia.

Su labor consiste en articular las denuncias con las entidades competentes para que se realicen las verificaciones y actuaciones correspondientes. Sin embargo, no reemplazan a las autoridades encargadas de adelantar procedimientos administrativos o imponer medidas.

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La Secretaría destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar problemas que afectan la tranquilidad de los barrios y facilitar la intervención institucional.

El caso del Park Way vuelve a poner sobre la mesa las tensiones que pueden surgir entre las actividades comerciales nocturnas y el descanso de quienes viven en sus alrededores. La articulación entre la comunidad y las autoridades busca que el funcionamiento de los establecimientos se ajuste a las condiciones autorizadas y respete las normas de convivencia.